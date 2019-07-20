نادي الهلال السعودي يعلن رسميًا إنهاء ارتباطه بالحارس العماني علي الحبسي

أعلن نادي الهلال السعودي فك ارتباطه رسميًا بالحارس العماني علي الحبسي، بعد عامين قضاهما مع الفريق.

وقال نادي الهلال عبر حسابه على تويتر اليوم السبت: ”أقامت إدارة النادي احتفالًا مبسطًا لـعلي الحبسي، بعد انتهاء ارتباطه بـالهلال، وتوقيعه اتفاقية إنهاء عقد، وذلك تثمينًا للجهود الكبيرة التي بذلها طوال فترة تمثيله النادي“.

وكان الحبسي، حارس مرمى الهلال السعودي، قد أعلن يوم الأربعاء الماضي رحيله عن الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

???? أقامت إدارة النادي احتفالاً مبسطًا لـ "علي الحبسي" بعد انتهاء ارتباطه بـ #الهلال، وتوقيعه اتفاقية إنهاء عقد؛ وذلك تثمينًا للجهود الكبيرة التي بذلها طوال فترة تمثيله النادي #شكرا_علي_الحبسي ???????? pic.twitter.com/Cvtn3iuAwa — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) July 20, 2019

وظهر الحارس المخضرم صاحب الـ37 عامًا في مقطع فيديو نُشر على ”تويتر“، بصحبة محمد الشلهوب نجم الهلال، ليعلن رحيله ويودع جماهير الفريق الأزرق.

وقال الحبسي: ”سعدت لقضاء عامين مع الهلال، أشكر الجماهير التي ستظل في قلبي“.

وكان الحبسي قد انضم إلى الهلال قادمًا من فريق ريدينغ الإنجليزي في صيف عام 2017، وشارك مع الفريق الأزرق في 44 مباراة، واستقبلت شباكه 47 هدفًا، بينما حافظ على نظافة الشباك في 11 مباراة.

وأشارت تقارير قبل أيام، إلى اهتمام الحارس العماني بالعودة لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي ”تشامبيونشيب“، استنادًا إلى خبرته الكبيرة بأجواء الكرة الإنجليزية التي اكتسبها من تمثيل فرق بولتون، وويغان، وريدينغ.

وتوج الحبسي مع الهلال ببطولة الدوري 2017-2018، كما فاز بالسوبر السعودي 2018، بينما نال لقب كأس الاتحاد الإنجليزي مع ويغان عام 2013.