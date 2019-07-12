قرقاش: زيارة تميم إلى واشنطن جاءت بعكس المرجو منها

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، اليوم الجمعة، أن زيارة أمير قطر إلى واشنطن ”جاءت بعكس المرجو منها“.

وقال قرقاش في تغريدة على حسابه بموقع ”تويتر“: إن ”زيارة الشيخ تميم إلى واشنطن، جاءت بعكس المرجو منها، فالانسلاخ عن المحيط مكلف، وشعار السيادة لا يحفظه هدر السيادة. حقائق لن تغطيها مبالغات إعلامية أو استثمارية أو انفاق سخي على القواعد“.

زيارة الشيخ تميم إلى واشنطن جاءت بعكس المرجو منها فالانسلاخ عن المحيط مكلف وشعار السيادة لا يحفظه هدر السيادة، حقائق لن تغطيها مبالغات إعلامية أو استثمارية أو انفاق سخي على القواعد، سياسة الأب بلعبها على التناقضات سقطت والإبن يدفع الثمن ماديا ومعنويا. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 12, 2019

وشدد الوزير الإماراتي، على أن ”سياسة الأب بلعبها على التناقضات سقطت والابن يدفع الثمن ماديًا ومعنويًا“.