معارض قطري من الأسرة الحاكمة يتحدث عن حراك جديد ضد حكم الشيخ تميم (فيديو)

قال عضو الأسرة الحاكمة في قطر، والمعارض لحكم الشيخ تميم بن حمد، عبدالله بن فهد آل ثاني، اليوم الخميس، إن هناك حراكًا معارضًا لنظام الحكم في الدوحة سيتم الكشف عنه في القريب العاجل.

وأوضح الشيخ عبدالله المقيم خارج قطر منذ انضمامه للمعارضة، في تصريحات لقناة العربية: ”إن شاء الله في تحرك وكل شيء يحتاج وقت ونحن نجهز له، وفي القريب العاجل يطلع للعلن، وترجع قطر لحضنها الخليجي والعربي وليس التركي والإيراني“، بحسب قوله.

عبدالله آل ثاني: سنتحرك ضد اتجاه النظام القطري للحضن التركي والإيراني pic.twitter.com/cCKYpN97KN — العربية (@AlArabiya) February 28, 2019

ولم يكشف الشيخ عبدالله عن تفاصيل إضافية في لقاء قناة ”العربية“، لكنه قال: إن ”النظام الحالي لا يرضينا ولا يرضي دول الخليج وساهم في تدمير عدة دول عربية بينها سوريا وليبيا“.

عبدالله آل ثاني: النظام القطري تسبب بدمار دول عربية عديدة pic.twitter.com/61kxsE882V — العربية (@AlArabiya) February 28, 2019

وقال الشاب المعارض في حديثه الذي تناول فيه عدة قضايا قطرية: إن ”المعارضة القطرية تحظى بدعم وتأييد من داخل البلاد وخارجها، بما في ذلك عدد كبير من أبناء الأسرة الحاكمة ذاتها“، مبينًا أن نسبة المناصرين للمعارضة 75% وأكثر.

عبدالله آل ثاني: 75% من الأسرة الحاكمة تؤيد معارضة النظام القطري pic.twitter.com/IdDZDsA4L7 — العربية (@AlArabiya) February 28, 2019

وأشار الشيخ عبدالله لحملات دهم وتفتيش لمنازل قطريين وعدد من أبناء الأسرة الحاكمة، يشتبه بتأييدهم للمعارضة أو امتلاكهم وثائق تدعم مطالبهم بحكم البلاد، التي يهيمن على قرارها فرع واحد فقط من أسرة آل ثاني، ينتمي له أمير قطر الحالي الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني.

عبدالله آل ثاني: نظام قطر داهم منازل الأسرة للبحث والاستيلاء على وثائق تشريع الحكم pic.twitter.com/AbxiUzDwFM — العربية (@AlArabiya) February 28, 2019

وأضاف أنه ومعارضين آخرين من أبناء الأسرة الحاكمة خرجوا من بلادهم وأقاموا في الخارج؛ بسبب ما أسماه ”الاستعمار التركي لبلادنا، وارتفاع حدة الفساد المالي والإداري“.

عبد الله آل ثاني: خرجنا من #قطر بسبب الاستعمار التركي والفساد المالي pic.twitter.com/ezJ1wJZif0 — العربية (@AlArabiya) February 28, 2019

وأشار إلى أن دين قطر العام وصل إلى 700 مليار ريال حاليًا، وأن الشيخ تميم بن حمد سيّل كل أموال الصندوق السيادي القطري وأخذ أموال الصندوق دون علم من الشعب القطري، على حد وصفه، بجانب السطو على أراضٍ حكومية وإقامة مشاريع خاصة عليها.

عبد الله آل ثاني: #قطر مديونة بأكثر من 700 مليار ريال قطري pic.twitter.com/gdTQZ5KKfS — العربية (@AlArabiya) February 28, 2019

عبدالله آل ثاني: بن خليفة وبن جاسم سطيا على أراض لمصالحهما الشخصية pic.twitter.com/Lof1PuA3i8 — العربية (@AlArabiya) February 28, 2019

ورغم وجود معارضين قطريين مقيمين في الخارج منذ سنوات، وسط تقارير كانت تتحدث عن وجود معارضين معتقلين في الداخل أيضًا، إلا أن نشاط المعارضة القطرية لمع بشكل كبير عقب اندلاع الأزمة الخليجية منتصف العام 2017.

فقد عارض عدد من أبناء الأسرة الحاكمة لقطر، بجانب مواطنين قطريين، موقف بلادهم من الأزمة الخليجية ورفضها الاستجابة لمطالب دول المقاطعة التي تتهم الدوحة بالعمل على تهديد أمنها وأمن دول المنطقة، عبر إثارة القلاقل والفوضى فيها، ودعم جماعة الإخوان المسلمين المصنفة إرهابية لدى دول المقاطعة.

وحضر أبناء من أسرة آل ثاني مؤتمرًا للمعارضة أقيم في لندن، العام الماضي، وشارك فيه أكاديميون وساسة، وطالب المشاركون فيه بتغيير نظام الحكم في الدوحة، وسط تغطية إعلامية كبيرة لحدث شكل علامة فارقة بتاريخ المعارضة القطرية، ولا يُعرف إن كانت خطوتها التالية أكبر منه.