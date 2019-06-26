جمعية مكافحة التطبيع البحرينية ترد على استفزاز صحفي إسرائيلي بالمنامة (صور)

لم يتأخر الرد الشعبي في البحرين كثيراً على التصرف الاستفزازي لصحفي إسرائيلي تواجد في البحرين لتغطية ورشة المنامة وقام بنشر صور اعتبرت استفزازية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت ضجة واسعة.

وردت“الجمعية البحرينة لمكافحة التطبيع مع العدو الصهيوني“ في المنامة على الصحفي الإسرائيلي الذي نشر صورة له وهو يحمل جواز سفره أمام مقر الجمعية، بغسل المكان الذي كان يقف عليه بمواد تنظيف مطهرة.

وردًا على التصرفات الاستفزازية للوفد الإعلامي الإسرائيلي رفع مواطنون بحرينيون علم فلسطين على منازلهم في مؤشر على الرفض الشعبي الواسع في العالم العربي للتطبيع مع الاحتلال.