ضبط وزير المالية القطري متلبسًا بحضور ”صفقة“ القرن في البحرين

ضبطت عدسات المصورين وزير المالية القطري علي شريف العمادي حاضرًا في الصفوف الأولى بمؤتمر ”ورشة المنامة“ الذي يعتبر المرحلة الأولى مما يعرف بصفقة القرن التي تواجه رفضًا واسعًا في العالم العربي.

وكان لافتًا أن قطر تكتمت على حضورها للمؤتمر بينما وجهت إعلامها لشيطنة وتشويه الحاضرين بينما شاركت هي في النهاية بتمثيل رفيع بحجم وزير المالية.

وجاء الحضور القطري رغم أن قطر كان بوسعها وفقا لمحللين ”إن لم تكن راغبة“ في الحضور أن تتذرع بالأزمة مع البحرين المستضيفة.

وقال الناشط اشرف السعد: ”القبض على قناة #الجزيرة بتهمة ممارسة العهر الاعلامي وترحيلها الى سجن الاداب بعد ان ظلت طوال الاسبوع الماضى تسب وتلعن فى كل الدول التى ارسلت مندوبيها لمؤتمر #البحرين ثم اكتشفوا ان وزير مالية #قطر #على_شريف_العمادي على رأس الحضور وقد امر قاضى الاداب برجمها حتى الموت.“

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القبض على قناة #الجزيرة بتهمة ممارسة العهر الاعلامي وترحيلها الى سجن الاداب بعد ان ظلت طوال الاسبوع الماضى تسب وتلعن فى كل الدول التى ارسلت مندوبيها لمؤتمر #البحرين ثم اكتشفوا ان وزير مالية #قطر #على_شريف_العمادي على رأس الحضور وقد امر قاضى الاداب برجمها حتى الموت pic.twitter.com/rvS15SdKof — أشرف السعد (@ashraaf_alsaad) June 26, 2019

وعلقت الإعلامية الكويتية فجر السعيد: ”اعلام الشقيقه #قطر بشقيه الجزيره والسوشيال ميديا صارله فتره يهاجم كل من يشارك في ورشة البحرين ويتهمه بالعماله وبيع القضيه الفلسطينيه ونتفاجأ بـصورة وزير المالية #القطري #علي_شريف_العمادي في الصفوف الأولى بورشة البحرين التي يصفها الإعلام القطري أنها لبيع #فلسطين … #ويح_قلبي ”.

اعلام الشقيقه #قطر بشقيه الجزيره والسوشيال ميديا صارله فتره يهاجم كل من يشارك في ورشة البحرين ويتهمه بالعماله وبيع القضيه الفلسطينيه ونتفاجأ بـصورة وزير المالية #القطري #علي_شريف_العمادي في الصفوف الأولى بورشة البحرين التي يصفها الإعلام القطري أنها لبيع #فلسطين …???????? #ويح_قلبي pic.twitter.com/VXA5kQDtYS — فجر السعيد ???????? (@AlsaeedFajer) June 26, 2019

وكتب ناشط باسم عبالله ضحوي العنزي معلقًا على صورة الزير القطري في البحرين: “ اين الكذابين الحزبيين الذين اتهموا السعودية والإمارات بأن حضوركم ورشة البحرين هي صفقة القرن…؟!#ورشة_البحرين”.

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