ضبط وزير المالية القطري متلبسًا بحضور ”صفقة“ القرن في البحرين

ضبط وزير المالية القطري متلبسًا بحضور ”صفقة“ القرن في البحرين

المصدر: فريق التحرير

ضبطت عدسات المصورين وزير المالية القطري علي شريف العمادي حاضرًا في الصفوف الأولى بمؤتمر ”ورشة المنامة“ الذي يعتبر المرحلة الأولى مما يعرف بصفقة القرن التي تواجه رفضًا واسعًا في العالم العربي.

وكان لافتًا أن قطر تكتمت على حضورها للمؤتمر بينما وجهت إعلامها لشيطنة وتشويه الحاضرين بينما شاركت هي في النهاية بتمثيل رفيع بحجم وزير المالية.

وجاء الحضور القطري رغم أن قطر كان بوسعها وفقا لمحللين ”إن لم تكن راغبة“ في الحضور أن تتذرع بالأزمة مع البحرين المستضيفة.

وقال الناشط اشرف السعد: ”القبض على قناة بتهمة ممارسة العهر الاعلامي وترحيلها الى سجن الاداب بعد ان ظلت طوال الاسبوع الماضى تسب وتلعن فى كل الدول التى ارسلت مندوبيها لمؤتمر ثم اكتشفوا ان وزير مالية على رأس الحضور وقد امر قاضى الاداب برجمها حتى الموت.“

وعلقت الإعلامية الكويتية فجر السعيد: ”اعلام الشقيقه بشقيه الجزيره والسوشيال ميديا صارله فتره يهاجم كل من يشارك في ورشة البحرين ويتهمه بالعماله وبيع القضيه الفلسطينيه ونتفاجأ بـصورة وزير المالية في الصفوف الأولى بورشة البحرين التي يصفها الإعلام القطري أنها لبيع …  ”.

وكتب ناشط باسم عبالله ضحوي العنزي معلقًا على صورة الزير القطري في البحرين: “ اين الكذابين الحزبيين الذين اتهموا السعودية والإمارات بأن حضوركم ورشة البحرين هي صفقة القرن…؟!”.

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