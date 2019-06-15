استياء كبير من وضع علم الكويت على جثة كلب ومطالبات بمحاسبة الفاعل‎ (فيديو)

أثار مقطع فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر كلبًا ميتًا وقد لف بالعلم الكويتي موجة من الاستياء والسخط، وسط مطالبات بمحاسبة الفاعل.

ويظهر بالمقطع الذي صورته سيدة كويتية جثة كلب ضال تعرض للتسمم ملقاة على قارعة الطريق، حيث قامت بنزع العلم عن الكلب.

وعلقت السيدة خلال المقطع على هذا التصرف بغضب، مستنكرة لف جثة الكلب بعلم بلادها.

واستنكرعدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت هذا التصرف، وصلت حد المطالبة بتدخل من قبل وزارة الداخلية، في حين أثنى آخرون على تصرف السيدة وغضبها من أجل علم وكرامة بلادها.

وشهدت الكويت يوم أمس اعتصامًا نظمه عدد من النشطاء والحقوقيين احتجاجًا على حملة لتسميم ” الكلاب الضالة“.

وأحدثت قضية ”قتل وتسميم الكلاب الضالة“ في الكويت ضجة إعلامية من قبل الأكاديميين والنشطاء، الذين وجهوا انتقادات لاذعة للجهات المسؤولة.