الكويت.. نشطاء يعتصمون أمام البرلمان احتجاجًا على تسميم الكلاب (صور وفيديو)

نظم عدد من النشطاء والحقوقيين في الكويت، أمس الخميس، اعتصاماً احتجاجياً على حملة ”تسميم الكلاب الضالة“ عقب تداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لكلاب ضالة في إحدى الساحات الترابية وقد ظهر عليها الألم نتيجة تناولها السم.

واعتصم النشطاء في ساحة الإرادة المواجهة لمجلس الأمة (البرلمان) تنديدًا بقيام الجهات الرسمية بتسميم هذه الكلاب الضالة للتخلص من أذاها.

#كويتنا | معتصمة من ساحة الارادة: #تسمم_الكلاب أمر خارج عن نطاق الانسانية ومن قام بهذا الفعل سيُحاسب أمام الله عز وجل.. pic.twitter.com/DEf2H8q0Sx — كويتنا | kuwaitna???????? (@kuwaitnanews) ١٣ يونيو ٢٠١٩

ورفع النشطاء لافتات دعم لحقوق الكلاب مطالبين بالرحمة مع هذه المخلوقات، وإيجاد بدائل لعملية التسميم ”كتخصيص ملاجئ وأماكن لإيواء هذه الكلاب الضالة“.

وأحدثت قضية ”قتل وتسميم الكلاب الضالة“ في الكويت ضجة إعلامية من قبل الأكاديميين والنشطاء الذين وجهوا انتقادات لاذعة للجهات المسؤولة.

ورغم الانتقادات التي طالت قتل الكلاب الضالة وتسميمها، فقد برر بعض النشطاء قتل هذه الحيوانات بسبب ”الضرر الذي تسببه للأهالي وسط تداول بعض الفتاوى لعلماء الدين التي تبرر القتل بالسم في حال نفاد الوسائل الأخرى للتخلص منها.