لقاء باسم بين روحاني وأمير قطر (صور)

كشفت الرئاسة الإيرانية عن اجتماع بين الرئيس الإيراني حسن روحاني وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم السبت، في لقاء باسم وودي، يظهر على ما يبدو تزايد التقارب بين البلدين في الآونة الأخيرة، وفقًا لصور بثتها الرئاسة الإيرانية.

وجرى الاجتماع على هامش المؤتمر الخامس للتفاعل وبناء الثقة في آسيا (سيكا)، المنعقد اليوم السبت في العاصمة الطاجيكية دوشنبة.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن أمير قطر خلال اجتماعه بالرئيس الإيراني حسن روحاني في قمة سيكا الآسيوية بطاجيكستان، إن ”قطر تؤمن بأن حل جميع الخلافات في المنطقة لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الحوار والتعاون الجماعي والسعي وراء الوسائل والمسارات السياسية“.

وقال أمير قطر، إن ”الدوحة مستعدة لتطوير علاقاتها مع طهران في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك“.

من جانبه، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال الاجتماع، إن ”إيران تعتبر التعاون مع الدول المجاورة أحد مبادئها السياسية الخارجية“، مضيفًا أن ”التشاور الثنائي والتعاون المستمر مع الأطراف المتعددة، يعتبر هو السبيل الوحيد لتقليل الخلافات وحل المشكلات الإقليمية“.

وأوضح الرئيس الإيراني، أن ”بلاده تريد تطوير المزيد من علاقاتها مع الدوحة“، مؤكدًا أن ”الاستقرار والأمن في دول المنطقة مترابطان، ونطالب بتحكيم روح الاعتدال والإخاء والحكمة في العلاقات بين الدول“.

وتابع روحاني، أن ”إيران مستعدة دائمًا للمشاركة في حل المشكلات الإقليمية“، لافتًا إلى أن ”العالم الإسلامي يحتاج إلى الوحدة، ويمكن للبلدين العمل بلا شك في هذا المجال“.

ودأبت طهران على إطلاق مثل هذه التصريحات الودية من جهة، والعمل من جهة أخرى على زعزعة استقرار المنطقة عبر وكلائها وأجنداتها الطائفية.