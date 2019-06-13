قطر تدين أخيرًا الهجوم على السفن في خليج عمان

أدانت قطر أخيرًا الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان، بعد أن صمتت عن الهجوم المشابه الشهر الماضي على سفن قبالة السواحل الإماراتية.

وبعد ساعات على وقوع الهجوم الجديد، وصدور إدانات من مختلف أنحاء العالم، أصدرت الخارجية القطرية بيانًا جاء فيه: ”تدين دولة قطر العملية التخريبية التي استهدفت ناقلتي نفط في خليج عمان بغض النظر عن هوية الفاعل، وتحذر من العبث بأمن منطقة الخليج والمنطقة ككلّ“.

وتابعت: ”كما تطالب بتحقيق دولي عاجل يكشف الحقائق ويضع جميع الأطراف الضالعة أمام مسؤولياتها القانونية“.

وفي ختام البيان قالت: إن ”هذا الهجوم يعدّ تهديدًا مباشرًا على أمن المنطقة وتحذر من تداعياته الخطيرة على أمن وسلامة مسارات التجارة الدولية، لذا فإنها تطالب جميع الأطراف بضبط النفس ووقف التصعيد“.

وكانت قطر تحفظت على البيانين الختاميين لقمتي دول مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية، اللتين عقدتا في مكة، وتضمنا تنديدًا بتصعيد إيران التي يبدو واضحًا أنها تقف خلف هذه الهجمات؛ لتهديد الملاحة البحرية مع اشتداد العقوبات الأمريكية الهادفة إلى تصفير صادرات طهران النفطية.