قطر: نجري محادثات مع أمريكا وإيران لإنهاء التصعيد

أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اليوم الأحد، أن بلاده تجري محادثات مع أمريكا وإيران لإنهاء التصعيد بينهما.

وقال آل ثاني، خلال حديث للصحفيين في لندن، إن بلاده ”تجري محادثات مع إيران والولايات المتحدة لإنهاء التصعيد، وحث الجانبين على الاجتماع والتوصل إلى حل وسط“.

وأضاف:“نعتقد أنه عند مرحلة ما يجب أن يكون هناك تواصل، ولا يمكن أن يستمر الأمر إلى الأبد بهذا الشكل“.

وتابع:“إذا كانت أمريكا وإيران لا تريدان الدخول في تصعيد آخر، عليهما الخروج بأفكار تفتح الأبواب“.

وبشأن خطة السلام في الشرق الأوسط، قال الوزير القطري:“كما نرى، لا يوجد حاليًا اتصال بين الفلسطينيين والولايات المتحدة.. وموقفنا لا يزال ثابتًا، وسندعم أي خطة يعتزم الفلسطينيون قبولها“.

وكشف الإعلام الإسرائيلي، الشهر الماضي، عن نية قطر المشاركة بورشة العمل الاقتصادية التي ستستضيفها مملكة البحرين، أواخر الشهر الجاري، بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، لدعم الاستثمار في فلسطين.

وجاءت الأنباء عن المشاركة القطرية في الورشة، بالرغم من رفض الفلسطينيين لها، ودعوتهم لمقاطعتها.