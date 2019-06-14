مسؤول أمريكي: إيران استهدفت درون أمريكية رصدت اقتراب زوارقها من ناقلتي النفط قبل الهجوم

نقلت شبكة سي إن إن الأمريكية، على لسان مسؤول أمريكي الجمعة، إن طائرة استطلاع أمريكية رصدت اقتراب زورقين حربيين إيرانيين من ناقلتي النفط في خليج عُمان قبيل تعرضهما للهجوم.

وقال المسؤول إن إيران حاولت إسقاط طائرة الدرون الأمريكية من طراز mq-9 ريبر بصاروخ أرض جو لكن الصاروخ لم يصب الطائرة.

وأضاف المسؤول الذي لم فضل عدم الكشف عن هويته، إن طائرة استطلاع أمريكية من نوع ريبر تم إسقاطها بصاروخ إيراني في البحر الأحمر يعتقد ان مليشيات الحوثي قد أطلقته، قبل أيام من الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عُمان.

وكانت وكالة رويترز نقلت على لسان مسؤول أمريكي طلب عدم ذكر اسمه، إن زوارق إيرانية سريعة تمنع قاربين من قطْر ناقلة النفط النرويجية فرنت ألتير المعطوبة في خليج عُمان.

ولم يفصح المسؤول الأمريكي عن كيفية معرفة الولايات المتحدة بالموقف الذي ذكره بين الزوارق الإيرانية السريعة وقاربي القطْر اللذين كانا يحاولان ربط الناقلة وسحبها بعيدًا بعد تعرضها لأضرار من هجمات وقعت، الخميس.

وألقت الولايات المتحدة بمسؤولية تلك الهجمات على إيران، ونفت طهران ذلك.