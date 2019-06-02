إيران ترفض دعوة الولايات المتحدة للتفاوض دون شروط

رفض المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، دعوة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التي أطلقها اليوم الأحد، للتفاوض مع طهران دون وضع شروط مسبقة.

وقال عباس موسوي في بيان صحافي معلقًا على الدعوة الأمريكية إن ”المعيار الذي تنتهجه الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو السلوك الأمريكي على الأرض وليس التصريحات الإعلامية“.

واعتبر موسوي أن دعوة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن التفاوض غير المشروط مع إيران ”لعب بالكلمات بأهداف خبيثة“.

وتابع: ”بالنسبة للجمهورية الإسلامية، فإن اللعب بالكلمات والتعبير عن الأهداف السرية في شكل كلمات جديدة ليس هو القاعدة، لكن التغيير في النهج العام والسلوك العملي للولايات المتحدة تجاه الأمة الإيرانية هو معيار يمثل تأكيد السيد باميبو على استمرار حملة الضغط القصوى على إيران، الأمر الذي يتطلب العدول عن استمرارية النهج الخاطئ السابق، وضرورة تصحيحه“.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن بلاده مستعدة للتفاوض مع إيران دون شروط مسبقة.