اتهام مباشر من ترامب لإيران بتنفيذ الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن الهجوم على ناقلتي نفط في بحر عمان بالخليج ”يحمل بصمات“ إيران مستندا إلى شريط فيديو نشره البنتاغون. وقال ترامب لشبكة فوكس نيوز: ”إيران قامت بهذا الأمر“. وأضاف: ”نرى السفينة، مع لغم لم ينفجر، وهذا يحمل بصمات إيران“. وبدد الرئيس الأميركي مخاطر قيام إيران بتنفيذ تهديداتها السابقة بإغلاق…