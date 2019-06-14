اتهام مباشر من ترامب لإيران بتنفيذ الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن الهجوم على ناقلتي نفط في بحر عمان بالخليج ”يحمل بصمات“ إيران مستندا إلى شريط فيديو نشره البنتاغون.
وقال ترامب لشبكة فوكس نيوز: ”إيران قامت بهذا الأمر“.
وأضاف: ”نرى السفينة، مع لغم لم ينفجر، وهذا يحمل بصمات إيران“.
وبدد الرئيس الأميركي مخاطر قيام إيران بتنفيذ تهديداتها السابقة بإغلاق مضيق هرمز الذي يعتبر ممرا حيويا لامدادات النفط العالمية، لفترة طويلة.
وقال ترامب: ”لن يقوموا بإغلاقه، لن يغلق، لن يغلق لفترة طويلة وهم يعلمون ذلك. ولقد أبلغوا بذلك بأشد العبارات“.
وتعهد ترامب بمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية.
يقول #ترامب إن "#إيران قامت بهذا الأمر.. نرى السفينة، مع لغم لم ينفجر، وهذا يحمل بصمات إيران"، في إشارة إلى تسجيل مصور نشره الجيش الأمريكي، قال إنه يظهر #الحرس_الثوري يزيل لغما لم ينفجر من أحد جوانب الناقلةhttps://t.co/zgEGOgVsZg #إرم_نيوز #GulfOfOman #trump #Iran pic.twitter.com/5rcVftTtJq
— إرم نيوز (@EremNews) June 14, 2019