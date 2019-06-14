اتهام مباشر من ترامب لإيران بتنفيذ الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان

اتهام مباشر من ترامب لإيران بتنفيذ الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان

المصدر: إرم نيوز

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن الهجوم على ناقلتي نفط في بحر عمان بالخليج ”يحمل بصمات“ إيران مستندا إلى شريط فيديو نشره البنتاغون.

وقال ترامب لشبكة فوكس نيوز: ”إيران قامت بهذا الأمر“.

وأضاف: ”نرى السفينة، مع لغم لم ينفجر، وهذا يحمل بصمات إيران“.

وبدد الرئيس الأميركي مخاطر قيام إيران بتنفيذ تهديداتها السابقة بإغلاق مضيق هرمز الذي يعتبر ممرا حيويا لامدادات النفط العالمية، لفترة طويلة.

وقال ترامب: ”لن يقوموا بإغلاقه، لن يغلق، لن يغلق لفترة طويلة وهم يعلمون ذلك. ولقد أبلغوا بذلك بأشد العبارات“.

وتعهد ترامب بمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية.

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