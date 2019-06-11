محمد بن زايد يجتمع مع الرئيس الألماني بقصر الرئاسة في برلين (صور)

بحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء مع رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، فرانك فالتر شتاينماير، سبل تعزيز التعاون بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وفق وكالة أنباء الإمارات ”وام“.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في قصر بيليفو الرئاسي بالعاصمة الألمانية برلين استعراض العلاقات القائمة بين البلدين وأهم المشاريع المشتركة التي تخدم المصالح المتبادلة، كما تم استعراض مجمل القضايا والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وكان الرئيس الألماني قد رحب بالشيخ محمد بن زايد ، الذي يجري زيارة رسمية لجمهورية ألمانيا الاتحادية لمدة يومين، معربًا عن أمله في أن تعزز هذه الزيارة العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات ودفعها إلى آفاق أرحب وأوسع.

من جانبه أعرب الشيخ محمد بن زايد عن سعادته بزيارة ألمانيا الاتحادية ولقاء رئيسها، ناقلًا إليه تحيات رئيس البلاد، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وتمنياته للشعب الألماني الصديق دوام التقدم والاستقرار.

وأكد أن الإمارات وألمانيا شريكتان في العمل من أجل السلام والاستقرار على الساحتين الإقليمية والدولية، وترسيخ قيم التسامح والتعايش بين البشر، وأن لديهما موقفًا مشتركًا من نبذ الإرهاب، وضرورة التصدي للقوى التي تدعمه، أو تبرِّر ممارساته، مشيرًا إلى أن العلاقات الإماراتية – الألمانية أُسست منذ قيامها على التقدير والاحترام المتبادَل والمصالح المشتركة.

وأضاف الشيخ محمد بن زايد -بحسب الوكالة الرسمية- أن دولة الإمارات تولي العلاقات مع ألمانيا أهمية خاصة، وتحرص على توثيق الروابط بين البلدين، خاصة في المجالات التي تتعلق باقتصاد المستقبل، وما يتصل به من تكنولوجيا وابتكار وبحث علمي وغيرها.

وأكد أن العلاقات بين البلدين لا تنحصر في المجالات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية فقط، وإنما تمتد كذلك إلى المجالات الثقافية والتعليمية، ما يمنحها عمقًا حضاريًا وشعبيًا خاصًا، ويجعلها نموذجًا للعلاقات المتطورة باستمرار.

وكان الرئيس الألماني قد اصطحب الشيخ محمد بن زايد إلى حديقة قصر بيليفو، حيث تجولا في أرجائها وتبادلا الأحاديث الودية حول علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.