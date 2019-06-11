إيطاليا ضد البوسنا وألمانيا ضد استونيا.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تتواصل اليوم الثلاثاء مباريات تصفيات بطولة أوروبا (يورو 2020) و كأس العالم للسيدات التي تستضيفها فرنسا.

وفيما يأتي مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 11 يونيو /حزيران، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة:

تصفيات بطولة أوروبا 2020:

ألمانيا VS استونيا، الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، 20:45 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 5.

روسيا VS قبرص، الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، 20:45 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 4.

بلجيكا VS اسكتلندا، الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، 20:45 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 2.

إيطاليا VS البوسنة والهرسك، الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، 20:45 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 1.

اليونان VS أرمينيا، الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، 20:45 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 7.

أندورا VS فرنسا، الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، 20:45 بتوقيت القاهرة على قناة Sport TV 2

أيسلندا VS تركيا، الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، 20:45 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 3.

كأس العالم للسيدات:

نيوزيلندا VS هولندا الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، 15:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 4.

تشيلي VS السويد، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 4.

الولايات المتحدة VS تايلاند، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 9.

مباريات ودية دولية:

كرواتيا VS تونس، الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، 20:45 بتوقيت القاهرة على قناة Sport TV 4

الجزائر VS بوروندي، الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت القاهرة على قناة الكأس HD 3.

الأردن VS أندونيسيا، الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، 15:00 بتوقيت القاهرة على القناة الرياضية الأردنية.