محمد بن زايد يجري مباحثات مع رئيس الوزراء اليمني في أبوظبي (صور)

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات، رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك.

وبحث الطرفان خلال اللقاء الذي جرى في مجلس قصر البحر في أبوظبي، العلاقات الأخوية والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، فضلًا عن تطورات الأوضاع والمستجدات على الساحة اليمنية، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية ”وام“.

واستعرض الجانبان الجهود المبذولة على المستويات كافة، والمبادرات الإنسانية والبرامج التنموية التي تنفذها دولة الإمارات من أجل عودة الاستقرار والأمان إلى اليمن وشعبه وتجاوز التحديات التي يواجهها.

وجدد محمد بن زايد تأكيده على التزام الإمارات بدعم الشعب اليمني وعودة الأمن والاستقرار إلى بلاده، مشددًا على نهج الإمارات الثابت في دعم مصالح الشعوب العربية ونصرة قضاياهم وصون الأمن القومي العربي.

من جانبه ثمن رئيس الوزراء اليمني الجهود التي تبذلها الإمارات لمساندة بلاده وشعبها، على مختلف الصعد التنموية والإنسانية والأمنية والاقتصادية، خاصة تأهيل المرافق الحيوية الصحية والتعليمية والاجتماعية والخدمات العامة.

كما أشاد بالوقفة التاريخية النبيلة لدولة الإمارات ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن والوقوف إلى جانب شعبه.