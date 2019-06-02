إسقاط اسم طالبة متفوقة من ”البدون“ من قوائم الأوائل يثير استياءً في الكويت

أثارت طالبة من فئة ”البدون“ في الكويت، ردود أفعال واسعة من قبل نشطاء وحقوقيين عقب إبدائها حزنها ”لإسقاط اسمها من قوائم الطلبة الأوائل“ في الثانوية العامة التي صدرت نتائجها يوم أمس السبت، رغم إحرازها معدلًا عاليًا بنسبة 99.57 % في القسم العلمي.

وقالت الطالبة عبر حسابها في ”تويتر“ الذي يحظى بمتابعة أكثر من ألفي شخص، ناشرةً صورة لنتيجتها في الثانوية العامة التي أظهرت فرعها واسمها فقط إضافة لمعدلها دون أي توضيحات أخرى، قائلةً ”ليش اييب هالنسبة وما انحط مع الأوائل الكويتين ولا الأوائل عالكويت ممكن أعرف ليش ؟“.

ورغم خلو الحساب من التوثيق الرسمي أو صورة شخصية أو اسم واضح، فقد تلقت الطالبة التي تدعى فاطمة وفق ما أظهرت وثيقة النتيجة، تفاعلًا كبيرًا من آلاف النشطاء بينهم نواب وحقوقيون وإعلاميون بارزون مقدمين لها التهاني ومعربين عن فخرهم بنتيجتها واستعدادهم لتقديم الهدايا الثمينة لها بهذا التفوق.

وتفاعل الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح محافظ الفروانية مع الطالبة فاطمة قائلًا ”ألف مبروك التفوق لإبنتنا فاطمة وحصولها على نسبة ٩٩.٥٧٪ ونفتخر بك وفالك المستقبل الناجح وسنقوم بتكريمك تستاهلين“.

ألف مبروك التفوق لإبنتنا فاطمة وحصولها على نسبة ٩٩.٥٧٪ ونفتخر بك وفالك المستقبل الناجح وسنقوم بتكريمك تستاهلين????????كفو@_lp347#مبروك_التفوق_فاطمه#نتائج_الثانوية_العامة#محافظة_الفروانية #فيصل_الحمود_المالك_الصباح — فيصل الحمود المالك الصباح???????? (@faisalalsabah) June 2, 2019

واستنكر النائب السابق محمد طنا العنزي إسقاط اسم الطالبة فاطمة من قوائم الأوائل واصفًا ما جرى بـ ”الخطأ الغير إنساني“، مضيفًا ”أبارك للطالبة فاطمة حصولها على نسبة 99.57 % علمي، وأمر مستنكرًا حذف اسمها من كشوف المتفوقين فقط لأنها من الكويتيين البدون، وهذا الخطأ غير إنساني في بلد الإنسانية، ومن هنا أعلن تكريمي لها شخصيًا وأتمنى من الأخ وزير التربية التراجع عن هذا القرار وإنصاف ابنة الكويت“.

أبارك للطالبه فاطمه حصولها على نسبة 99.57 % علمي وأمر مستنكر حذف إسمها من كشوف المتفوقين فقط لأنها من الكويتيون البدون وهذا الخطأ غير إنساني في بلد الإنسانيه ومن هنا أعلن تكريمي لها شخصيا وأتمنى من الأخ وزير التربية التراجع عن هذا القرار وإنصاف إبنة الكويت .#مبروك_التفوق_فاطمه pic.twitter.com/Fg78zTPVx2 — محمد طنا العنزي (@Mohamadtna) June 2, 2019

وتتابعت التغريدات المتضامنة مع الطالبة فاطمة بعد أن تصدرت الوسوم المنسوبة إليها موقع ”تويتر“ خلال ساعات قليلة، حيث قال مدير جمعية حقوق الإنسان سابقًا المحامي محمد الحميدي ”لما نطلع بالقنوات ونذكر تعسف الحكومة مع أهلنا البدون يرد البعض العنصري يقول أنتم تبالغون وتدغدغون المشاعرخذ يابو مشاعر حادثة فاطمة لوحدها كارثة“.

لما نطلع بالقنوات ونذكر تعسف الحكومة مع اهلنا البدون يرد البعض العنصري يقول انتم تبالغون وتدغدغون المشاعر

خذ يابو مشاعر حادثة فاطمة لوحدها كارثة‼️

.#مبروك_التفوق_فاطمة — المحامي محمد الحميدي (@mohmdAlhumidi) June 2, 2019

وأعلن النائب ماجد مساعد المطيري عزمه التواصل مع وزير التربية لبحث قضية الطالبة فاطمة، ”سيتم التواصل بإذن الله مع وزير التربية لمناقشة موضوع بنت الكويت ( فاطمة ) المتفوقة ، وإذا سقط اسمها من كشف المتفوقين للثانوية العامة فلن يسقط اسمها من إنسانيتنا وأدعوها لمكتبي في مجلس الأمة لتكريمها“.

#مبروك_التفوق_فاطمه

سيتم التواصل باْذن الله مع وزير التربية لمناقشة موضوع بنت الكويت ( فاطمة ) المتفوقة ، واذا سقط اسمها من كشف المتفوقين للثانوية العامة فلن يسقط اسمها من إنسانيتنا وأدعوها لمكتبي في مجلس الأمة لتكريمها. https://t.co/2cdlkSdmS4 — ماجد مساعد المطيري (@almaimoni123) June 1, 2019

وتوالت العروض من المغردين لفاطمة ومنهم الإعلامي حمد قلم الذي قال مهنئًا ”فاطمه سيارة التفوق عليّ .. وعد ألف مبروك رفعتي راسنا“، لترد بدورها الطالبة المتفوقة على التفاعل والتضامن الذي وجدته من النشطاء ”ممتنة لكل شخص بارك لي وهنأني الحمدلله الله جبر خاطري ربي يجبر بخواطركم كلكم ، ودي أرد عليكم كلكم واحد واحد بس ما شاء الله مو قادرة أرد عليكم“.

فاطمه سيارة التفوق عليّ .. وعد

الف مبروك رفعتي راسنا pic.twitter.com/fPFy4tZfPq — مع حمد قلم (@7amadQalam) June 2, 2019

ممتنه لكل شخص بارك لي وهنأني ????????❤️ الحمدلله الله جبر خاطري ربي يجبر بخواطركم كلكم ????❤️ودي ارد عليكم كلكم واحد واحد بس ما شاء الله مو قادره ارد عليكم#مبروك_التفوق_فاطمه#فخورين_بفاطمه — ' (@_lp347) June 1, 2019

وأصدرت وزارة التربية نتائج الثانوية العامة بفروعها المختلفة مساء أمس السبت بعد الإعلان المسبق عن موعدها، حيث بلغت نسب النجاح لهذا العام 70.38 % في العلمي، 63.47 % في الأدبي، و69.02 % في الديني، وتصدر المركز الأول على مستوى الكويت الطالب السوري علاء إحسان الفراج الذي حصل على نسبة 100 % في القسم العلمي.

ونشرت وزارة التربية عبر موقعها الرسمي أسماء الطلبة الأوائل في مختلف الفروع مع معدلاتهم، بالنسبة للكويتيين وغير الكويتيين، فضلًا عن تهنئة وزير التربية الدكتور حامد العازمي للطلبة المتفوقين وأوليائهم.