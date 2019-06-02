للمرة الأولى بالكويت.. طالب سوري يحصل على معدل 100% بالثانوية العامة

حصد الطالب السوري علاء إحسان الفراج المقيم في الكويت، على المركز الأول في الثانوية العامة القسم العلمي بمعدل 100%، دون أن تنقصه أية درجة في مختلف المواد، والتي تعتبر المرة الأولى في تاريخ وزارة التربية الكويتية.

وتصدَر الطالب الفراج المركز الأول والوحيد بهذه الدرجة المتميزة على مستوى الكويت، بعد تخرجه من مدرسة النجاة الأهلية الثانوية للبنين، وذلك بعد صدور نتائج الثانوية العامة بمختلف فروعها مساء يوم السبت.

وأبدى الطالب المتميز سروره بهذه النتيجة من خلال لقاء معه عبر حساب ”المجلس“ الإخباري، مبينًا أن أهم أسباب النجاح هي المتابعة والدراسة بانتظام خلال السنوات الدراسية، كاشفًا عن عزمه دخول كلية الطب البشري.

وأصدرت وزارة التربية نتائج الثانوية العامة بفروعها المختلفة بعد الإعلان المسبق عن موعدها، حيث بلغت نسب النجاح لهذا العام 70.38 % في العلمي، 63.47 في الأدبي، و69.02 في الديني.

ونشرت وزارة التربية عبر موقعها الرسمي أسماء الطلبة الأوائل في مختلف الفروع مع معدلاتهم، بالنسبة للكويتيين وغير الكويتيين، فضلاً عن تهنئة وزير التربية الدكتور حامد العازمي للطلبة المتفوقين وأوليائهم.