الكويت.. مشاجرة بين بائع بطيخ ووافد تنتهي بالطعن (فيديو)

نفى شاب من غير محددي الجنسية (بدون) في دولة الكويت، خلال التحقيقات، ما ورد في مقطع الفيديو المتداول، والذي اتهمه به وافد آسيوي بطعنه بسكين.

وأكد الشاب، وهو بائع بطيخ، أن الوافد (بنغالي الجنسية) أصاب نفسه بالسكين عن عمد.

ووفق موقع ”25 فبراير المحلي، فإن بنغاليًا يعمل سائقًا لدى منزل تقدم إلى مركز الشرطة وأفاد أنه تعرض للاعتداء والطعن بآلة حادة من قِبل شخص يبيع البطيخ.

#فيديو متداول لوافد آسيوي يوثق الإعتداء عليه بسكين من قبل بائع «رقي» من غير محددي الجنسية بدوار شمال غرب الصليبخات pic.twitter.com/M4jpXWfRFc — جريدة 25 فبراير (@25FebNews) May 30, 2019

وأظهر مقطع فيديو متداول، الوافد البنغالي وهو يتهم بائع البطيخ بإيذائه بآلة حادة في يده، كما وقعت مشاجرة بينه وبين البائع على خلفية شراء البطيخ.

وكانت معلومات متداولة ذكرت أن البائع وعقب اعتدائه فرَّ إلى جهة غير معلومة، قبل مثوله للتحقيق لاحقًا.