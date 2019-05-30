استياء في الكويت بعد إقرار طلاب علانية بالغش في الامتحانات

أثار إقرار بعض طلبة المرحلة الثانوية في الكويت، لجوئهم إلى وسائل مختلفة للغش في الامتحانات التي انتهت يوم أمس، استياء النشطاء والأكاديميين في البلد الخليجي، الذين طالبوا بإعادة الاختبارات لهؤلاء الطلبة بعد اعترافهم وتصريحهم بالغش.

وكان عدد من الطلبة ظهروا في مقطع فيديو عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، متحدثين عن استخدامهم سماعات للغش في الاختبارات، مؤكدين أن هناك طلابًا يستخدمونها وهي متوافرة في الكويت وتتراوح أسعارها بين 30 و 35 دينارًا.

لجنة الظواهر السلبية بمجلس الأمة

و ربع عاداتنا و تقاليدنا

و أهل الثوابت الشرعية

ما سمعنا صوتكم على انتشار الغش و المجاهرة بالمعصية في نهار رمضان !

ولا العادات والتقاليد و الدين تطبق على الحفلات وملابس المرأة فقط؟؟#كويت_جديدة#الدين#الأخلاق#رمضان#امتحان_الفلسفه_الثاني_عشر https://t.co/Z4IHr1sfhl — شيخة الجاسم (@ShaikhaBinjasim) May 29, 2019

وألقى النشطاء والأكاديميون باللوم والنقد على المسؤولين في البلاد وبينهم النواب بسبب جرأة الطلبة على مجاهرتهم بالغش، إذ قالت الأكاديمية الكويتية شيخة الجاسم: ”لجنة الظواهر السلبية بمجلس الأمة وربع عاداتنا وتقاليدنا وأهل الثوابت الشرعية ما سمعنا صوتكم على انتشار الغش والمجاهرة بالمعصية في نهار رمضان ! ولا العادات والتقاليد والدين تطبق على الحفلات وملابس المرأة فقط؟؟“.

وأشارت الجاسم إلى خطورة عملية الغش في تعديها على حقوق الآخرين ”المجاهرة بالإفطار برمضان عقوبتها سجن شهر وغرامة ١٠٠ دينار. والمجاهرة بالغش برمضان شنو عقوبتها؟ متى ندخل الدين بالقوانين؟ ومتى نفصل بينهم؟ الفاطر برمضان لا يأخذ حق غيره. لكن الغشاش يأخذ نسبة لا يستحقها وبعثة وقبول لا يستحقهما. أيهما يستحق عقوبة بالقانون؟“.

المجاهرة بالإفطار برمضان عقوبتها سجن شهر وغرامة ١٠٠ دينار.

والمجاهرة بالغش برمضان شنو عقوبتها؟

متى ندخل الدين بالقوانين؟ ومتى نفصل بينهم؟

الفاطر برمضان لا يأخذ حق غيره.

لكن الغشاش يأخذ نسبة لا يستحقها و بعثة وقبول لا يستحقهما.

أيهما يستحق عقوبة بالقانون؟#كويت_جديدة — شيخة الجاسم (@ShaikhaBinjasim) May 29, 2019

ووجه المدوِن أحمد الميموني رسالته إلى وزير التربية قال فيها: ”رسالة إلى وزير التربية / حامد العازمي .. نتمني منك اعادة جميع اختبارت هذا الطالب بعد اعترافه رسمياً بالغش .. من أمن العقوبة اساء الادب فوق ماهو غشاش هو وقح هذا بكره شلون تأمن البلد عليه لا صار دكتور ولا مهندس !؟؟“.

رسالة إلى وزير التربية / حامد العازمي ..

نتمني منك اعادة جميع اختبارت هذا الطالب بعد اعترفه رسمياً بالغش .. من أمن العقوبة اساء الادب فوق ماهو غشاش هم وقح هذا بكره شلون تأمن البلد عليه لا صار دكتور ولا مهندس !؟؟ pic.twitter.com/flAhPYNkPm — احمد الميموني (@AhmdAlmaimoni) May 29, 2019

وقال المغرد فهد راشد المطيري: ”هل تشاهدون كيف يتباهى طلاب المدارس أمام الكاميرا بشطارتهم في الغش؟ أي دليل أشدّ وضوحا من هذا على السقوط الأخلاقي لأي مجتمع؟ أصبح عدم الخجل من إفصاح المرء علنًا عن ارتكابه سلوكًا لا أخلاقيًّا ظاهرة اجتماعية، ولا غرابة، فقد فعلها لصوص البلد الكبار، فلماذا لا يفعلها لصوص المدارس الصغار؟“.

هل تشاهدون كيف يتباهى طلاب المدارس أمام الكاميرا بشطارتهم في الغش؟ أي دليل أشدّ وضوحا من هذا على السقوط الأخلاقي لأي مجتمع؟ أصبح عدم الخجل من إفصاح المرء علنا عن ارتكابه سلوكا لاأخلاقيا ظاهرة اجتماعية، ولا غرابة، فقد فعلها لصوص البلد الكبار، فلماذا لا يفعلها لصوص المدارس الصغار؟ — فهد راشد المطيري (@FahadRashedBlog) May 29, 2019

وتعيد حادثة الإقرار بالغش في اختبارات الثانوية ملف الشهادات المزورة إلى الواجهة مجدداً والذي يعود تاريخه لأعوام سابقة بعد الكشف عن وجود شهادات مزورة في مواقع حساسة في البلاد تم على إثرها إحالة عدد منهم إلى التحقيق وسط وعود رسمية بمتابعة هذا الملف الشائك ومحاسبة جميع المتورطين فيه.