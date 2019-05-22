إيران تعتزم استيراد 10 آلاف رأس من الإبل من قطر

قال رئيس المنظمة البيطرية الإيرانية، علي رضا رفيعي بور، اليوم الأربعاء، إن بلاده تعتزم استيراد 10 آلاف من الإبل من دولة قطر، مضيفاً أن ”الاهتمام بالإبل قد تراجع في إيران منذ فترة طويلة“.

ونقلت وكالة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني ”جوان“ عن رفيعي قوله، إنه ”منذ بداية العام الإيراني الحالي (بدأ في الـ 21 من آذار/ مارس 2019) تمكنا وللمرة الأولى من إدخال 500 رأس إبل من قطر إلى إيران، ومن المتوقع أن تصل هذه الإبل إلى 10000“.

وفي إشارة إلى حقيقة أن تربية الإبل هي نشاط اقتصادي مرتفع الأجر، قال ”في محافظات خراسان رضوي وخراسان الجنوبية وسيستان وبلوشستان، وفي بعض المناطق الأخرى، هناك إمكانية لتربية الجمال، ونأمل أن يستمر تعاون إيران وقطر كصناعة توظيف مربحة“.

وأضاف ”تستمر الجهود المبذولة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب على اللحوم الحمراء، وفي العام الماضي، تم الترخيص باستيراد 54000 من العجول الحية المعتمدة، ولكن تم ذبح 1100 رأس فقط وبيعها“.

من جانبه، قال نائب مدير الصحة والوقاية في المنظمة البيطرية الإيرانية ”علي صفر ماكنعلي“ في مؤتمر صحفي في إشارة إلى توقيع عدة بروتوكولات للتعاون مع تركيا في مجال الثروة الحيوانية والدواجن، ”بناءً على الإستراتيجية الوطنية ومع شعار إزالة الحدود الصحية بين إيران وتركيا، وضعنا اللمسات الأخيرة على 25 بروتوكولًا مختلفًا مع البلد، ويمكن للمنتجات الحيوانية التركية دخول إيران وفقًا للبروتوكولات ووفقًا لظروف السوق والعكس بالعكس.“