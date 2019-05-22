فرنسا تتهم القطري يوسف العبيدلي المدير في شبكة بي إن سبورتس بـ“الفساد والرشوة“

كشفت تقارير إعلامية فرنسية عن ملاحقة القطري يوسف العبيدلي رئيس شبكة بي إن سبورتس التلفزيونية ومدير “ بين سبورت “ قضائيا في فرنسا على خلفية اتهامه بالفساد والرشوة في قضية منح قطر حق تنظيم بطولة العالم لألعاب القوى.

وحسب صحيفة ”لوموند“ الفرنسية فإن القضاء الفرنسي الذي يحقق في الموضوع منذ عدة أسابيع قرر توجيه الاتهام للمسؤول القطري في قضية تقديم رشاوى لفائدة عدة مسؤولين في الاتحاد الدولي لألعاب القوى، ومن بينهم الرئيس السابق السنغالي لامين دياك.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان تم توقيف العبيدلي، حيث أن توجيه الاتهام في فرنسا يعني من الناحية القانونية أن القاضي قد يقرر تنفيذ تدابير ملزمة ضد الشخص المعني مثل المراجعة القضائية أو الحبس الاحتياطي، أو وضع المتهم تحت الرقابة بواسطة سوار إلكتروني.

ويعتبر يوسف العبيدلي أحد المقربين من ناصر لخليفي رئيس فريق باريس سان جيرمان ورجل ثقة أمير قطر كما يعتبر عضوًا في الهيئة المسيرة للفريق الفرنسي.

كما نصت التحقيقات على اشتراط الشركة القطرية تنظيم الدوحة للبطولة لشراء حقوق النقل التلفزيوني مقابل مبلغ 32،6 مليون دولار وهو ما تم فعلًا؛ إذ اشترت القناة حقوق النقل وتم منح حق التنظيم لقطر.

وكانت ميديا سات كشفت سابقًا عن القضية ومسؤولية اليد اليمنى لناصر الخليفي في قضية تقديم رشاوى وتبييض أموال، من أجل حصول الدوحة على شرف تنظيم بطولة العالم لألعاب القوى، وتم الاستماع لناصر الخليفي في الإطار ذاته.

وحسب صحيفة ”لوموند“ الفرنسية فقد تم تحويل مبالغ مالية من طرف شركة ”Oryx Qartar Sports Investments “ نحو شركة سنغالية يملكها إبن رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى السابق لامين دياك في الفترة ما بين الـ 13 من تشرين الأول / أكتوبر و الـ7 من تشرين الثاني / نوفمبر 2011.

ويشكل اعتقال يوسف العبيدلي ضربة لقناة ”بي إن سبورتس“ ولقطر؛ لكونه اليد اليمنى لناصر الخليفي الذي يعتبر-أيضًا- أحد رجال ثقة أمير قطر.