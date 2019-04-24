ظريف: مستعدون لتوقيع معاهدة عدم اعتداء مع السعودية والإمارات

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن بلاده على استعداد لتوقيع معاهدة عدم اعتداء مع السعودية والإمارات.

وأوضح ظريف في كلمة له ضمن فعاليات يوم السلام العالمي في نيويورك اليوم الأربعاء، ”نحن على استعداد لتوقيع معاهدة عدم الاعتداء مع السعودية والإمارات“، مضيفًا أن ”بلاده كانت قد اقترحت ودعت لحوار أمني بين دول المنطقة“.

وتابع ظريف ”نحن على استعداد لمعاهدات عدم الاعتداء مع جميع دول المنطقة، بما في ذلك السعودية والإمارات“.

وفي سياق آخر، قال ظريف إن بلاده ستواصل بيع نفطها على الرغم من العقوبات الأمريكية، مضيفًا أن إيران ستجد مشترين جددًا لنفطها.

وأوضح أن ”إيران هي التي حاربت تنظيم داعش في العراق وسوريا“، معتبرًا أن السياسة الأمريكية خطرة جدًا.

وأضاف ”سياسة ترامب خطرة جدًا، فهو لم يكتفِ بانتهاك قرارات مجلس الأمن، بل حث الدول الأخرى على ذلك، وإيران ستواصل بيع نفطها، وسنجد من يشتريه، وسنبقى نستخدم مضيق هرمز“.

كما هاجم ظريف السعودية، زاعمًا أن ”الخليج الفارسي موجود قبل أن توجد المملكة العربية السعودية، وهو اسم تاريخي“.

وتعاني إيران من ضغوط اقتصادية كبيرة بسبب إعلان الولايات المتحدة منع الدول من شراء النفط الإيراني، بعد قرارها بوقف جميع الإعفاءات التي منحتها لثماني دول لشراء النفط الإيراني، والذي سينتهي مطلع مايو/ أيار المقبل.