الخارجية الإندونيسية: الإفراج عن خادمتين أدينتا بممارسة السحر في السعودية

المصدر: ا ف ب

ذكرت وزارة الخارجية الإندونيسية، أن خادمتين إندونيسيتين محكومًا عليهما بالإعدام في السعودية، بعد ادانتهما بممارسة السحر ضد عائلات مستخدميهما في المملكة، عادتا إلى البلاد الأربعاء، بعد تخفيف الحكم.

ووصلت سومارتيني ووارناه إلى جاكرتا، بعد قضاء أكثر من 10 سنوات في السجون السعودية، بحسب ما صرح لالو محمد اقبال، المسؤول البارز في الوزارة لوكالة فرانس برس.

وكانت محكمة في الرياض حكمت على الخادمتين بالإعدام في 2009، إلا أنه تم تخفيف الحكم عليهما في 2019، بعد سنوات من التفاوض بين جاكرتا والسعودية.

وقال السفير الإندونيسي في السعودية، أغوس مفتوح أبي جبريل: ”بعد إجراء مفاوضات صعبة، تمكنت السفارة من إقناع الحكومة السعودية بإعادة الخادمتين إلى بلدهما.“

وتعتبر السعودية من أكثر الدول التي تطبّق أحكام الإعدام بتهم التورط بأعمال إرهابية، أو جرائم قتل، أو اغتصاب، أو اتجار بالمخدرات.

واتهمت سومارتيني بجعل ابن مستخدمها البالغ من العمر 17 عامًا يختفي بفعل السحر الأسود، رغم العثور عليه حيًا في وقت لاحق.

أما وارناه فقد اتهمت بسحر زوجة مستخدمها الأولى، وجعلتها تعاني من مرض غامض، بحسب الإعلام الإندونيسي.