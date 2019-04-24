روحاني للسعودية والإمارات: لا يمكن تصفير صادراتنا النفطية

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، مخاطباً السعودية والإمارات،اليوم الاربعاء، إن ”تصفير صادراتنا النفطية ليس ممكناً وتعويض قطع صادرات النفط الإيراني من جانبكم يعني الوقوف امام الشعب الايراني“.

تصريحات روحاني جاءت خلال ترؤسه اجتماعاً للمجلس الوزراء الإيراني اليوم، حيث وجه خلال الاجتماع خطابه إلى السعودية والإمارات بالقول ”هل نسيتم أن بقائكم على قيد الحياة أمام سياسة التوسع التي سلكها الرئيس العراقي الراحل صدام حسين كان بفضل قرارات إيران الحكيمة“، على حد زعمه.

وعن إمكانية إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، أشار روحاني إلى إمكانية إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة إذا تم إلغاء العقوبات المفروضة من قبلها على بلاده.

وقال روحاني ”إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة ممكن إذا اُلغيت كل العقوبات وتم الاعتذار من إيران عن الإساءات التي وجهت إليها“.

وأضاف الرئيس الإيراني ”نحن لانتفاوض في ظل هذه الظروف، فأي تفاوض في الوقت الراهن ”مَذلة“، مبيناً أن ”الشعب الإيراني عليه أن يدرك أن الإدارة الأمريكية ليست مستعدة للتفاوض معنا أبداً وإجراءاتها الأخيرة هي لكسر إرادة الشعب الإيراني“.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه واثق من أن السعودية والإمارات العربية المتحدة ستفيان بتعهداتهما بتعويض النقص في أسواق النفط، جراء الاستغناء عن النفط الإيراني.