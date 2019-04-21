السعودية والإمارات تدعمان السودان بثلاثة مليارات دولار

قالت وكالتا الأنباء السعودية والإماراتية الرسميتان يوم الأحد، إن المملكة العربية السعودية والإمارات قدمتا حزمة مشتركة بمبلغ ثلاثة مليارات دولار للسودان الذي يعاني من أزمة اقتصادية.

وجاء الدعم السعودي الإماراتي للسودان على شكل 500 مليون دولار مقدمة من البلدين كوديعة في البنك المركزي السوداني، وذلك لتقوية مركزه المالي، وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني، وتحقيق مزيدٍ من الاستقرار في سعر الصرف وفقًا لوكالة الأنباء السعودية.

وأضافت الوكالة أنه ”سيتم صرف باقي المبلغ لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني الشقيق تشمل الغذاء والدواء والمشتقات النفطية“.

وكانت وكالة رويترز نقلت في وقت السابق عن رجل أعمال سوداني أن الجنيه السوداني ربما تلقى دعمًا من توقعات بمساعدات من السعودية والإمارات وسط الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد عقب الإطاحة بالرئيس عمر البشير.