روحاني: إيران مستعدة لتلبية احتياجات باكستان من النفط والغاز

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، الاثنين، إن بلاده مستعدة لتلبية احتياجات باكستان من النفط والغاز على الرغم من العقوبات الأمريكية المفروضة على قطاع النفط والغاز الإيراني.

وأوضح روحاني، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الذي وصل إلى العاصمة طهران اليوم في زيارة رسمية، ”اتخذنا خطوات جديدة لتعزيز ورفع العلاقات الإيرانية الباكستانية“، مضيفًا أن ”إيران مستعدة لتلبية احتياجات باكستان من النفط والغاز“.

وبين روحاني أنه ”تم تشكيل لجنة مشتركة بين إيران وباكستان لمواصلة عملية تعزيز الصادرات الإيرانية إلى باكستان“، مشيرًا إلى أن إيران مستعدة لزيادة الصادرات لـ 10 أضعاف إلى باكستان خصوصًا فيما يتعلق بالكهرباء.

وبشأن القضايا الإقليمية، اعتبر الرئيس الإيراني أن طهران وإسلام آباد تشكلان قوة رد سريع مشتركة لمحاربة الإرهاب داخل حدودهما، منوهاً إلى أن ”إيران سعيدة بتصنيف باكستان كل الجماعات الإرهابية الناشطة على الحدود مع إيران بقائمة الإرهاب“.

وأشار روحاني إلى أنه ناقش مع رئيس الوزراء الباكستاني إنشاء قوات أمن خاصة وسريعة للتعامل مع العمليات الإرهابية على الحدود بين البلدين ومناقشة قضية القرارات الأمريكية فيما يتعلق بالحرس الثوري الإيراني والقدس والجولان، منوهًا إلى أنه ”لايمكن لأيّ بلد ثالث أن يؤثر على العلاقات بين البلدين“.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إن إيران وباكستان ستعملان من أجل استقرار الأوضاع في أفغانستان.