حكم نهائي بالسجن 10 سنوات لأحد أعضاء خلية العبدلي في الكويت‎

قضت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الإثنين، بسجن أحد أفراد خلية العبدلي عشر سنوات مع الشغل والنفاذ، والذي صدر بحقه سابقًا حكم غيابي لوجوده خارج البلاد، أثناء إصدار الحكم النهائي على أعضاء الخلية.

وكان المتهم، قد عارض سابقًا الحكم الغيابي الصادر بحبسه عن محكمة الجنايات، ليتم إصدار الحكم النهائي اليوم بعد عودته إلى البلاد وتسليم نفسه للجهات المختصة، وفق ما ذكره حساب ”أمن ومحاكم“ الخاص بالأخبار القضائية والأمنية.

وأدانت الكويت مطلع عام 2016 مجموعة تتألف من 25 كويتيًا وإيراني واحد بالتجسس لصالح إيران وحزب الله اللبناني و“ارتكاب أفعال من شأنها المساس بسلامة ووحدة أراضي دولة الكويت“، بعد اكتشاف مخبأ أسلحة ومتفجرات في مداهمة لمزرعة بمنطقة العبدلي قرب الحدود العراقية في شهر آب/ أغسطس من عام 2015.

وقضت محكمة التمييز في 18 حزيران/ يونيو 2017، بالسجن المؤبد على“العقل المدبر للخلية“، وبسجن 20 متهمًا آخرين بين 5 و 15 عامًا، إلا أن بعض المدانين قد اختفوا بعد صدور الحكم، إذ كانت محكمة الاستئناف قد أفرجت عنهم ليحاكموا طلقاء، إلا أنه تم القبض عليهم لاحقًا.