5 سنوات سجن للكاتب الكويتي عبدالله الصالح بتهمة الإساءة للبحرين

قضت محكمة الجنايات الكويتية، الإثنين، بسجن الكاتب الكويتي المثير للجدل عبدالله الصالح، 5 سنوات؛ بتهمة الإساءة إلى مملكة البحرين.

وتأتي محاكمة الكاتب الصالح المقيم في لندن؛ على خلفية انتقاده للبحرين من خلال تغريدات ومقاطع فيديو عبر حساباته الإلكترونية.

ووصلت أحكام السجن ضد الكاتب الصالح 30 عامًا؛ على خلفية قضايا تتعلق بالإساءة إلى السعودية والإمارات والبحرين، تم فيها محاكمته في جلسات سابقة.

محكمة الجنايات تقضي بحبس المغرد عبدالله الصالح 5 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمة الإساءة الى مملكة البحرين pic.twitter.com/JsSTQpb8fN — أمن ومحاكم (@mediacourt) March 25, 2019

وانتقد الناشط المحكوم، الحكم الجديد الذي صدر بحقه، واصفًا ما تعرض له بـ“الظلم لمحاكمته في بلاده؛ بسبب تعبيره عن رأيه بدولة أخرى، رغم تواجده خارج البلاد“.

ويعدّ الصالح، المعروف باسم ”البرونزي“ الكويتي، وهو دكتور في مجال التنمية الاقتصادية، أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي المثيرين للجدل؛ من خلال مواضيعه التي يختارها ويثيرها.