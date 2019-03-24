12 كويتيًّا يختارون التخلي عن جنسيتهم

اختار 12 مواطنًا كويتيًّا التخلي عن جنسيتهم الكويتية، بعد أن خيروا بينها وبين جنسيات أخرى حصلوا عليها في إطار قانون يحظر ازدواجية الجنسية.

وأعلنت الحكومة الكويتية، اليوم الأحد، قرارًا بإسقاط الجنسية عن المواطنين الـ12، وحسب صحيفة ”القبس“ الكويتية، فقد أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي، رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الشيخ خالد الجراح، قرارًا بإسقاط الجنسية الكويتية عنهم استنادًا للمادتين الـ 9 والـ11 من المرسوم الأميري 1959/15 والقوانين المعدلة له.

وذكرت الصحيفة، أن قرار الإسقاط جاء بعد تخييرهم بين الجنسية الكويتية وبين جنسياتهم الأخرى التي يحملونها مقابل الاحتفاظ بالجنسية الكويتية، إلا أنهم اختاروا التنازل عن الجنسية الكويتية، وشمل قرار السحب 8 نساء و4 رجال.