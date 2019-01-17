الحكومة الكويتية ترفض مقترحًا برلمانيًا بتجنيس غير المسلمين

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ خالد الجراح، رفض الاقتراح المقدم بشأن تجنيس غير المسلمين، والإبقاء على نص المرسوم الأميري المتعلق بقانون الجنسية الكويتي الذي يشترط الدين الإسلامي لمنح الجنسية.

وقال الجراح في المذكرة التي رفعتها لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية إلى مجلس الأمة بشأن مقترح تجنيس غير المسلم، إن “الحكومة تؤكد أن دين الدولة هو الإسلام، وأن من يريد الحصول على جنسية الكويت لابد أن يكون مسلمًا”، وفقًا لصحيفة “الراي” المحلية.

وكانت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، قد ناقشت في نهاية عام 2018 مقترح تجنيس غير المسلمين، والذي تم رفضه من قبل أعضاء اللجنة.

وسبق نقاش لجنة الداخلية والدفاع في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، موافقة اللجنة التشريعية في البرلمان على المقترح المثير للجدل، مما أثار سجالًا بين النشطاء والنواب حول المقترح في البلد الخليجي الذي يشكل نسيجًا متكاملًا من الأديان والطوائف.

واختلفت وجهات النظر حول مقترح تجنيس غير المسلمين بين من رآه “مخالفًا للشرع والدستور”، وبين من اعتبر اقتصار التجنيس على المسلمين “عنصريًا”.

ورغم سمة التعايش في المجتمع الكويتي، إلا أن هذا لا يمنع السجال حول عدة قضايا تلامسهم أبرزها الجنسية الكويتية، التي تعتبر من أبرز الملفات في البلد الخليجي ومن ضمن ملفات التأزيم بين الحكومة والبرلمان.