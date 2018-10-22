أنباء عن إعادة الجنسية الكويتية للداعية المثير للجدل نبيل العوضي

أفادت تقارير أخبارية ونشطاء، اليوم الإثنين، بإعادة الجنسية الكويتية لأشخاص سحبت منهم سابقًا، من ضمنهم الداعية المثير للجدل في البلاد، نبيل العوضي.

وقال حساب “المجلس” على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، نقلًا عن مصادر لم يسمها، “إن مجلس الوزراء الكويتي اعتمد كشف تجنيس جديد، يشمل الداعية الكويتي المعروف الدكتور نبيل العوضي”.

مصادر: مجلس الوزراء يعتمد كشف تجنيس جديد من ضمنهم د. نبيل العوضي. pic.twitter.com/u1MD5ADve6 — المجلس (@Almajlliss) October 22, 2018

وسحبت الكويت عام 2014 جنسيات أشخاص من أبرزهم نبيل العوضي، بناء على قانون يتيح إسقاط الجنسية عن الأشخاص الذين يمثلون تهديدًا أمنيًا للبلاد، أو ممن حصلوا على الجنسية بطريقة التزوير.

وفي 6 مارس/آذار 2017، فوض أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء، ببحث ملف إعادة الجنسية لمن شملهم قرار السحب في عام 2014.