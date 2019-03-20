الكويت: صداقة أمريكا ودول المنطقة ستقود لحل ”مقبول“ للقضية الفلسطينية

قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح، اليوم الأربعاء، إنه يثق أن صداقة الولايات المتحدة بكثير من الدول في المنطقة ستقود إلى وضع ”نهاية مقبولة“ من جميع الأطراف للقضية الفلسطينية، ”والوصول إلى حل سياسي طال انتظاره“.

وقال في مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، إن خطة السلام ”طال انتظارها، ونثق أن أصدقاءنا في الولايات المتحدة لديهم أفكار لمواصلة عملية السلام ووضع خطة للسلام تأخذ بعين الاعتبار الوضع في المنطقة والأطراف في القضية“.

ويجري بومبيو جولة في المنطقة ستشمل أيضًا إسرائيل ولبنان.