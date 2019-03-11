رحلة صيد تتحول لمأساة في سلطنة عمان (صورة)

تحولت رحلة صيد بحرية قبالة السوحل العمانية إلى مأساة بعد غرق صيادين اثنين وفقدان اثنين آخرين، فيما نجا اثنان كانا على متن المركب الذي تعرض للغرق.

ووقع الحادث يوم الجمعة الماضي عندما ذهب 6 صيادين عمانيين أبناء عم في رحلة صيد مقابل ساحل مدينة ”محوت“ المطلة على بحر العرب شرق السلطنة.

وذكرت صحيفة ”تايمز أوف عمان“ الناطقة باللغة الانجليزية اليوم، نقلًا عن الشرطة العمانية، أن المركب تعرض للثقب وسط البحر، ما لأدى إلى انقلابه وغرقه.

وأشارت إلى أن اثنين غرقا فيما فقد اثنان آخريا ونجح صيادان في السباحة لأكثر من 5 ساعات حتى وصلا إلى الساحل.

وقال أحد الناجين، وهو علي المسروري، ”كنت في موقف مخيف جدًا، ولم أكن أعرف أني سأعيش أم لا… لكن، بمشيئة الله، نجحت في الوصول إلى الساحل“.

وأضاف ”كنا في وسط البحر عندما أحسسنا بأن المركب بدأ يغوص في الماء ثم انقلب وغرق في دقيقة واحدة وغرق معه طوق النجاة الوحيد الذي كان معنا… كنا 6 في المركب، وكانت المرة الأولى التي يذهب فيها 4 من أبناء عمي إلى الصيد“.

وقال إنه تم انتشاله من الماء قرب الساحل من قبل مركب صيد على متنه عدد من الصيادين الوافدين، وإنه تم العثور على قريبه خليفة بعد حوالي ساعة، في حين غرق محمد السامري، وهو أب لأربع بنات، ومعه خلفان يحيى.

وذكرت الصحيفة أن الشرطة وحرس السواحل العماني لا يزالون يبحثون عن الاثنين المفقودين، وهما سليمان المسروري وياسر حمود.