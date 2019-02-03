ارتفاع صادرات النفط العمانية لليابان وهبوطها بشكل حاد لكوريا الجنوبية والهند

قفزت صادرات نفط سلطنة عمان لليابان نحو 60% العام 2018، في حين سجلت تلك الصادرات لكوريا الجنوبية والهند هبوطًا حادًا في تلك الفترة.

وأظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم الأحد، أن الصين حافظت على مستواها كأكبر مستورد للنفط العماني، في حين لم تستورد الولايات المتحدة الخام من السلطنة، وسط تقارير حول ارتفاع حاد في إنتاج النفط الصخري الأمريكي.

وجاء في تقرير لوزارة النفط العمانية ونشر على موقع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات الحكومي، أن صادرات النفط العمانية لليابان سجلت واحدة من أكبر الزيادات السنوية لمشتريات النفط للبلد الآسيوي من منطقة الخليج، إذا قفزت إلى نحو 46347 برميلًا يوميًا العام الماضي، مقابل 28917 برميلًا يوميًا العام 2017.

وسجلت صادرات نفط السلطنة مقابل ذلك إلى كوريا الجنوبية هبوطًا كبيرًا بلغ 88% لتصل إلى 2739 برميلًا يوميًا مقارنة مع 24090 برميلًا يوميًا في الفترة نفسها.

كما تراجعت واردات الهند من النفط العماني بمقدار 22% إلى حوالي 60029 برميلًا يوميًا من نحو 77367 برميلًا يوميًا في تلك الفترة.

وارتفعت صادرات النفط للصين بنسبة 6.2% إلى 658 ألف برميل يوميًا من نحو 619 ألف برميل يوميًا، لتحافظ على مركزها كأكبر مستورد للنفط العماني بنسبة بلغت حوالي 83% من إجمالي صادرات النفط العمانية البالغة 792 ألف برميل يوميًا العام الماضي.

وأظهر التقرير أن الولايات المتحدة لم تستورد النفط العماني العام الماضي، في حين بلغت تلك الواردات حوالي 11975 برميلًا يوميًا العام 2017.

وانتجت سلطنة عمان، وهي ليست عضوًا في منظمة “أوبك” حوالي 978400 برميل يوميًا العام الماضي، مقابل نحو 970600 برميل يوميًا العام 2017، فيما يقدر احتياطها المثبت من الخام بحوالي 5 مليارات برميل تكفيها لنحو 14 عامًا بمعدل الإنتاج الحالي، وفي غياب أي اكتشافات نفطية كبيرة.