لجنة تحقيق في وفاة ضابطين بالكويت تحدد المسؤولين  

أعلنت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في الجيش الكويتي انتهاء أعمال لجنة تحقيق مشتركة بوفاة ضابطين في ظروف غامضة، العام الماضي.

وأعلن في الكويت، العام الماضي، عن وفاة الطالبين في سلك الضباط، مبارك ناصر العازمي، وفيصل علي العبيد، بفارق عشرة أيام، في ظروف غامضة، ما أثار موجة غضب من إمكانية وجود تقصير، حيث فتحت السلطات الرسمية تحقيقًا في الموضوع.

وقال الجيش الكويتي في بيان نشر على موقعه الرسمي: ”إن لجنة التحقيق انتهت بحصر المسؤولية الإدارية في أربعة أطباء من هيئة الخدمات الطبية“.

وأضاف البيان أن ”التحقيق في الشبهة الجنائية لوقائع الوفيات أصبح من اختصاص النيابة العامة“.

وأشار البيان إلى أن وزير الدفاع، الشيخ ناصر الصباح، ”أصدر أوامره لرئاسة الأركان العامة للجيش، بالوقف الفوري عن العمل لجميع من حمّلته لجنة التحقيق المسؤولية الإدارية، مع أخذ جميع توصيات اللجنة، وتطبيقها بحزم، وتزويد النيابة العامة بجميع الوثائق والنتائج التي توصلت إليها اللجنة“.