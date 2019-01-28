إدانة 3 أطباء في السعودية تسببوا بوفاة الطفلة أطياف (فيديو)

ألزمت الهيئة الصحية الشرعية في محافظة الطائف السعودية 3 أطباء بدفع الدية الشرعية لذوي الطفلة أطياف (10 أشهر)، بعد إدانتهم بالتسبب بوفاتها.

وأكد عم الطفلة الضحية، في تصريح متلفز، أن قرار الهيئة كان إظهارًا للحق، وأنه “لا يصح إلا الصحيح”.

وكشف أن الأطباء كانوا زعموا في وقت سابق أن وفاتها كانت نتيجة ارتجاع معدي، إلا أن هيئة الصحة أكدت أنه خطأ طبي من مستشفى الملك عبدالعزيز.

وأوضح أن الطفلة عانت منذ ولادتها من فتحة في الشرج، ودخلت على إثر ذلك للعمليات، وحين خروجها، كان على وجهها بقع زرقاء، إضافة لجحوظ العينين.

وقال إنهم حاولوا الاستفسار عن وضع الطفلة بعد خروجها من العمليات، لكن الأطباء تجاهلوهم لوقت طويل.

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الهيئة الشرعية تنفي تقرير صحة الطائف حول وفاة الطفلة أطياف وتلزم 3 أطباء بدفع الدية لأسرتها!

عم الطفلة ضحية الإهمال يعيد سرد تفاصيل الحادث ويعلق على القرار في #برنامج_ياهلا pic.twitter.com/EU3Q4cUWQy — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 27, 2019

وطالب عم الطفلة، المتحدث الرسمي لصحة الطائف، بالاعتذار رسميًّا على الهواء مباشرة، لاتهامه والدة الطفلة بالتسبب بوفاتها، مشددًا على ضرورة نشرهم إعلانًا بأنهم تسببوا بوفاة الطفلة بخطأ طبي.

وكانت الهيئة الصحية الشرعية توصلت في وقت سبق إلى أن وفاة الطفلة أطياف، جاءت نتيجة الإهمال والتفريط من الطاقم الطبي، وليس بسبب ارتجاع معدي بحسب ادعائهم.

وأوضحت، أن الفريق المعالج لم يتخذ الإجراءات الطبية المتبعة، مثل قياس درجة الحرارة خلال العملية، وتسجيل كمية السوائل الخارجة من الطفلة، وقياس مستوى السكر، إضافة إلى أنه لم يدون تفاصيل واضحة حول محاولاته العديدة لعمل القسطرة المركزية.

وتوفَّت الطفلة أطياف بعد 24 ساعة من إجرائهما عملية جراحية على يد طاقم طبي بمستشفى الملك عبدالعزيز، وذلك قبل نحو عام من الآن، حيث اتهمت والدتها الفريق الطبي آنذاك بتسببه بوفاة ابنتها.