إليك أبرز عناوين الصحف العالمية الرياضية هذا الصباح.. رغبة برشلونة في تجديد عقد ليونيل ميسي

اهتمت الصحف الرياضية العالمية بعدة قضايا، بحسب الدول التي تصدر منها، حيث كان لأزمة ريال مدريد وخلاف الرئيس بيريز وسيرجيو راموس، ورغبة الفريق في التعاقد مع نيمار، ورغبة برشلونة بتجديد عقد ليونيل ميسي، الأهمية في الصحف الإسبانية، فيما اختارت الصحف الإيطالية الحديث عن فوز يوفنتوس ومستقبل الفريق في دوري الأبطال، ومصير المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، وعودة كلاديو رانييري لتدريب روما.

فيما اهتمت الصحف الإنجليزية بقرار إيقاف تشيلسي عن التعاقدات ومستقبل نجومه، وعودة توتنهام لملعبه بعد غياب حوالي موسمين.

الصحف الإسبانية

ماركا

اهتمت الصحيفة بأزمة سيرجيو راموس وفلورنتينو بيريز، مؤكدة أن قائد ريال مدريد ”يتولى المسؤولية“، في إشارة لدوره في الدفاع عن اللاعبين أمام الرئيس واجتماعه معهم للحديث وفرض الإجماع، وانتقاد سلوك البعض منهم.

كما تحدثت الصحيفة عن صراع الليغا عن بعد بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، اللذين يلعبان السبت أمام رايو فاليكانو وليغانيس على الترتيب، وعينهما على إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، إذ يبحثان عن التأهل أمام أولمبيك ليون ويوفنتوس.

سبورت

اهتمت الصحيفة الكتالونية بالأخبار التي تحدثت عن رغبة بيريز، رئيس ريال مدريد، في دفع 350 مليون يورو للتعاقد مع نيمار، مؤكدة أن اللاعب سيحصل على 45 مليونًا راتبًا سنويًا خاليًا من الضرائب.

كما اهتمت بمباراة برشلونة ورايو فاليكانو، مؤكدة أن برشلونة يلعب المباراة بعين على مباراة الإياب في دوري الأبطال أمام أولمبيك ليون.

موندو ديبورتيفو

اهتمت الصحيفة بمباراة برشلونة ورايو فاليكانو في الليغا، وأكدت أنه لقاء خادع رغم الفارق الكبير بين الفريقين، بحسب تصريح فالفيردي.

كما أكدت الصحيفة أن برشلونة يرغب في ”ميسي أكثر“ وذلك بتمديد عقده لموسم واحد أو موسمين، علمًا أن عقده الحالي ينتهي في 2021.

كما تحدثت عن رغبة باريس سان جيرمان في التعاقد مع البرازيلي فليب كوتينيو لرد الدين لبرشلونة، وتفضيل إدارة ريال مدريد للتعاقد مع الفرنسي زين الدين زيدان كمدرب للفريق الموسم القادم.

الصحف البريطانية

ذا صن

اهتمت الصحيفة بقرار الفيفا تأييد حكم منع تشيلسي من التعاقدات لفترتين، مؤكدة أن الإدارة غاضبة لأنها ستجد نفسها أمام نهاية عقد نجمها إيدين هازارد ورحيله مجانًا.

كما اهتمت بعودة توتنهام لملعبه حيث سيلعب ربع نهائي دوري الأبطال على ملعبه الجديد.

الصحف الإيطالية

لاغازيت ديل سبور

تساءلت الصحيفة إن كان إنتر ميلان قد قرر عودة ماورو إيكاردي بشكل فوري بعد أزمة نتائج الفريق في المدة الأخيرة.

كما تحدثت عن لقاء آندريان آنييلي، رئيس يوفنتوس، وماسيمليانو آليغري، مدرب الفريق، حول مشوار الفريق في دوري الأبطال، حيث يسعى لريمونتادا أمام أتلتيكو مدريد بعد خسارته ذهابًا 2/0.

كما اهتمت الصحيفة بتألق البولندي ميليك رفقة نابولي، حيث قاد الفريق لفوز كبير في ذهاب دور الـ 16 بالدوري الأوروبي.

توتو سبورت

بدورها طرحت الصحيفة الإيطالية السؤال نفسه: ”إيكاردي يعود أم لا؟“، وأكدت أن الجواب بيد ماروتا، المدير الرياضي الجديد.

كما تحدثت عن تعاقد روما مع رانييري وفوز يوفنتوس الكبير أمام أودينيزي 4/1، وكتبت ”السوبر كين“، في إشارة لتألق المهاجم الإيفواري الشاب الذي سجل هدفين.

الصحف الفرنسية

ليكيب

اهتمت الصحيفة الفرنسية بعودة المشاغب الإيطالي ماريو بالوتيلي للتألق مجددًا، وكتبت ”سوبر ماريو 2″، في إشارة إلى أن اللاعب وجد نفسه بعد انتقاله لأولمبيك مارسيليا وأصبح يسجل الأهداف في الأسابيع الأخيرة.

كما تحدثت عن مواجهة أولمبيك ليون وستراسبورغ في الدوري الفرنسي، وأكدت أن ليون ليس أمامه الخيار وعليه اللعب بأفضل لاعبيه وألا يفكر في لقاء برشلونة في إياب دور الـ 16 من دوري الأبطال.