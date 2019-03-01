القصة الكاملة للتعاون القطري الإيراني الأرميني لإنشاء قناة إنترنت جديدة في المنطقة (فيديو)

سلطت وسائل الإعلام الأرمينية والدولية، الضوء على توقيع قطر وإيران وأرمينيا، وثيقة تفاهم حول التعاون لتأسيس قناة إنترنت جديدة تربط دول الخليج والدول الآسيوية بأوروبا.

وتعد مذكرة التفاهم تلك، بمثابة اتفاق مبدئي للمشروع الذي ستكتمل أركانه في المؤتمر العالمي لتكنولوجيا المعلومات، المقرر عقده في العاصمة الأرمينية يريفان، في الفترة ما بين 6 و9 أكتوبر/ تشرين الثاني 2019.

وحرص ألكسندر ياسيان، عضو مجلس إدارة التحالف العالمي لتكنولوجيا المعلومات والخدمات (WITSA) ورئيس اتحاد مؤسسات التكنولوجيا المتقدمة (UATE) والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المعلومات لعام 2019، على تقديم دعوة المشاركة لإيران خلال الاجتماع مع وزير الاتصالات والتكنولوجيا الإيرانية، محمد جواد آذري جهرمي، بهدف استكمال باقي الخطة والاتفاق على التفاصيل النهائية لمسار قناة الإنترنت الجديدة المخطط لها.

قناة سيبرانية ببعد أمني

ويبدو أن الهدف الرئيسي من قناة الإنترنت الجديدة، هو سياسي سيبراني أمني، حيث تربط بين قطر، التي تسعى لتجاوز القناة البحرية الحالية التي تربطها بأشقائها في الخليج، وإيران وأرمينيا، متجاوزة كل من آذربيجان؛ التي تربطها علاقات مضطربة مع إيران منذ استقلال أذربيجان العام 1991، وتركيا التي تناصب أرمينيا العداء بسبب عمليات القتل الجماعي للأرمن على يد القوات العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى.

وظهر ذلك بوضوح، من حديث ألكسندر ياسيان، مؤسس شركة ”UCOM“، الذي قال في تصريحات نقلتها عنه صحيفة ”آرمن برس“ الأرمينية: ”ستصبح القناة الجديدة بديلًا للقناة البحرية الحالية، وسوف تتجنب أذربيجان وتركيا وتمر عبر أرمينيا، وهما دولتان كانتا تتنافسان على الفوز بالمشروع، وهذه ليست مجرد مسألة تجارية، ولكن لها تأثير استراتيجي قوي على أمن الاتصالات“.

وبناء عليه، فإن لهذه القناة بعد أمني سيبراني من شأنه أن ينعكس على الأمن السيبراني لدول الخليج بشكل أو بآخر.

تقارب مع إيران

ولا شك أن التشديد على المشاركة الإيرانية في هذا المشروع، يثير الكثير من علامات الاستفهام، ويدل على تقارب قطري أرميني إيراني، وتحالف أمني من المؤكد أنه لا يصب لصالح دول الخليج، وهو ما ستكشف عنه الأيام القادمة.

وظهر ذلك الإصرار على المشاركة الإيرانية جليًا في تجديد مؤسس شركة ”UCOM“، ألكسندر ياسيان، الدعوة لحضور إيران المؤتمر ومشاركتها في المشروع، حيث حرص خلال زيارة رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان إلى طهران، على الدفع بتوقيع ممثلي أرمينيا وإيران وقطر مذكرة تفاهم حول التعاون الإقليمي بهذا الشأن.

وحسبما أشارت صحيفة ”نيوز“ الأرمينية، نصت تلك المذكرة على تعاون أكبر شركات الاتصالات في البلدان الثلاثة لإنشاء قناة إنترنت بديلة في المنطقة.

وأشارت صحيفة ”إسباريز“ الأرمينية، إلى أن رئيس الوزراء الأرميني باشينيان، اتفق يوم الأربعاء الماضي، مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، على تعزيز روابط تكنولوجيا المعلومات بين البلدين، من بين أمور أخرى.