عبدالله بن زايد يدعو إيران لمراجعة سياساتها وعدم التدخل في شؤون الدول

دعا وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد، اليوم الجمعة، إيران لمراجعة سياساتها وعدم التدخل في شؤون الدول ووقف نشر الفوضى والطائفية.

وقال الشيخ عبدالله خلال مخاطبته اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في أبوظبي: ”ندعو إيران لوقف دعم الجهات التي تؤجج النزاعات في المنطقة“، مطالبا بدور أكبر لمنظمة التعاون الإسلامي في صون الأمن والسلم بفعالية.

كما دعا إلى التعامل بشكل حاسم مع الجهات التي تدعم أو تحتضن أو تمول أو تساعد التطرف والإرهاب، واعتماد تدابير لمنع التحريض على الإرهاب والتطرف خاصة عبر وسائل الإعلام.