رئيس مجلس الأمة الكويتي يصل إلى بغداد

وصل رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، اليوم الخميس، إلى العاصمة العراقية بغداد، فيما كان في استقباله رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للبرلمان العراقي، تلقت ”إرم نيوز“ نسخة منه، أن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، استقبل رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم في مطار بغداد الدولي، على رأس وفد نيابي كبير في زيارة رسمية تستغرق يومًا واحدًا تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

وأضاف البيان أن ”الحلبوسي رحب برئيس مجلس الأمة الكويتي والوفد المرافق له بزيارته للعراق“ معربًا عن ”أمله في أن تسهم الزيارة بتطوير العلاقات المتنامية في مختلف المجالات“.

وبين بيان البرلمان العراقي أن ”رئيس مجلس الأمة الكويتي سيجري إلى جانب لقائه مع رئيس مجلس النواب العراقي، سلسلة لقاءات ومباحثات مع رؤساء الجمهورية والوزراء ومجلس القضاء الأعلى فضلًا عن عدد من القيادات السياسية في العراق تتناول العلاقات بين البلدين الشقيقين“.

واستأنفت بغداد والكويت علاقاتهما عام 2003، عقب إسقاط النظام العراقي السابق على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة الأمريكية.