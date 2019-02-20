بغداد تحتضن مؤتمرًا دوليًا لمكافحة إعلام وفكر ”داعش“‎

انطلق في العاصمة العراقية، اليوم الأربعاء، المؤتمر الدولي الرابع لمكافحة إعلام وفكر تنظيم ”داعش“ المتشدد بمشاركة ممثلين عن 60 دولة عربية وأجنبية.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة التابعة لوزارة الدفاع العراقية، العميد يحيى رسول، إن ”أعمال المؤتمر الدولي الرابع انطلقت اليوم، وتستمر حتى الغد“، مشيرًا إلى أن المؤتمر ستتخلله جلسات بحثية تتعلق بمكافحة الفكر المتشدد والتطرف في العالم.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، اللواء سعد معن، في تصريح لعدد من وسائل الإعلام، إن ”أهمية توقيت انعقاد المؤتمر تأتي بعد هزيمة التنظيم المتشدد عسكريًا في العراق، ولم يتبق سوى في بعض المناطق السورية“.

وأوضح معن أن ”داعش“ المتطرف يسعى لاستغلال وسائل الإعلام المختلفة لنشر فكره المتطرف“.

وفي السياق ذاته، زارت عدد من الوفود المشاركة نصب ”الجندي المجهول“ وسط المنطقة الخضراء المحصنة أمنيًا في بغداد.

وقالت اللجنة الإعلامية للمؤتمر، في بيان، إنه ”على هامش انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لمكافحة إعلام داعش وفكره، وضعت الوفود المشاركة أكاليل الزهور على نصب الجندي المجهول وسط العاصمة بغداد“.

ورغم إعلان بغداد نهاية العام 2017 هزيمة تنظيم ”داعش“ بعد استعادة مدينة الموصل شمال البلاد، إلا أن هجمات مسلحي التنظيم متواصلة بشكل محدود في محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار وديالى وكركوك.

ويشن عناصر التنظيم هجمات فردية وخاطفة تستهدف عناصر الأمن ومدنيين، في مناطق تكاد تكون خالية من التواجد العسكري.