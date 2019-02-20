في حادثة نادرة.. داعشي يعتذر ويعلن ندمه على تأييده للتنظيم بالأردن

في حادثة نادرة، أقدم متهم من تنظيم ”داعش“، أثناء محاكمته في قضية ترويج أفكار جماعات إرهابية، بمحكمة أمن الدولة في الأردن، الأربعاء، على تقديم اعتذار للشعب الأردني لانتمائه للتنظيم، ولأنه عزم على تنفيذ عمليات إرهابية في المملكة لصالح التنظيم.

لم يكتف المتهم بذلك، بل أعلن انشقاقه عن التنظيم وأبدى ندمه على الانضمام له وتأييده له في السابق، وطلب من بقية المتهمين الموجودين في قاعة المحكمة، ممن ينتمون لتنظيم داعش، الرجوع عن تأييدهم للتنظيم، وأخذ يهتف بصوت قائلًا ”إني نادم“.

وأردف المتهم بأن ”تنظيم داعش يبيح القتل وهتك الأعراض“، الأمر الذي أثار سخط باقي المتهمين، فقاموا بمهاجمته وشتمه.

وقضت المحكمة بحبس المتھم المنشق مدة عام بتھمة الترویج لأفكار جماعات إرھابیة، قبل أن تقرر تعلیق الجلسة.

وكانت محكمة أمن الدولة، قد قضت بسجن المتهم سابقًا، بالأشغال المؤقتة مدة 15 عامًا، بتهمة ”تخطيطه للقيام بأعمال إرهابية“.