داعش يصعّد ”حرب العصابات“ لتخفيف الضغط على عناصره في ”الباغوز“

قالت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، إن تنظيم داعش صعد هجماته بأساليب حرب العصابات على مقاتليها في شرق سوريا.

وتوشك قوات سوريا الديمقراطية على إلحاق الهزيمة بداعش في آخر معقل له بشرق البلاد، والمتمثل في قرية باغوز، حيث تقدر القوات عدد المقاتلين المتشددين بعدة مئات، فضلًا عن نحو ألفي مدني تحت الحصار.

وقال مصطفى بالي مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية إن مقاتلي داعش كثفوا هجماتهم بعيدًا عن آخر جبهة على مدى الأيام الماضية.

وشن تنظيم داعش هجومين قبل 3 أيام في قرية ذيبان الواقعة على بعد 90 كيلومترًا شمالي باغوز.

وقُتل في الهجوم الأول، الذي كان عبارة عن كمين، اثنان من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية وأحد مقاتلي داعش.

وقال بالي إن الهجوم الثاني أسفر عن مقتل 3 متشددين وأسر اثنين على يد قوات سوريا الديمقراطية.

وأضاف: ”يوميًا هناك خلايا نائمة تتحرك.. العمليات الأمنية، التنظيم (داعش) الآن يشتغل عليها بشكل مكثف.. ما زال داعش قويًا، إنهاء الوجود العسكري لداعش لا يعني أبدًا القضاء على داعش“.