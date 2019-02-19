الأمم المتحدة: 200 أسرة تواجه القصف والحصار داخل آخر مناطق داعش بسوريا‎

قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، يوم الثلاثاء، إن هناك نحو 200 أسرة محاصرة في منطقة صغيرة، ما زالت تحت سيطرة تنظيم داعش في سوريا، مشيرة إلى أن مسلحي التنظيم يمنعون بعضها من الفرار.

وأضافت باشليه في بيان: ”كثير من الأسر لا يزال يتعرض لضربات جوية وبرية مكثفة من جانب التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، وقوات سوريا الديمقراطية حليفته على الأرض“.

من جانبه قال روبرت كولفيل، المتحدث باسم باشليه، في تصريح له إن ”القانون الدولي يلزم قوات سوريا الديمقراطية التي تساندها الولايات المتحدة وتهاجم التنظيم المتشدد، باتخاذ تدابير احترازية لحماية المدنيين الموجودين وسط المقاتلين الأجانب“.