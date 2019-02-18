فرنسا ترفض دعوة ترامب لاستعادة مسلحي داعش من سوريا

قالت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه، يوم الاثنين، إن بلادها لن تتخذ أي إجراء في الوقت الحالي بناء على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حلفاء أوروبيين لاستعادة مئات من مقاتلي تنظيم داعش في سوريا.

وأضافت بيلوبيه أن باريس ستعيد المقاتلين على أساس مبدأ ”كل حالة على حدة“.

ويبدو أن مقاتلين تدعمهم الولايات المتحدة يتأهبون لانتزاع السيطرة على آخر معقل لتنظيم داعش في سوريا. وألح ترامب يوم السبت على فرنسا وبريطانيا وألمانيا لاستعادة أكثر من 800 مقاتل من التنظيم تم اعتقالهم، وأن تقوم بمحاكمتهم.

وتعهد ترامب بسحب القوات الأمريكية من سوريا بعد تحقيق النصر على داعش على الأرض، مما أثار مخاوف في باريس وعواصم أوروبية أخرى بشأن احتمال محاولة متشددين من هذه الدول العودة إلى بلدانهم.

وقالت بيلوبيه لقناة ”فرانس 2“ التلفزيونية: ”هناك وضع جيوسياسي جديد في ظل الانسحاب الأمريكي. ولن نغير سياستنا في الوقت الحالي.. لن تستجيب فرنسا في هذه المرحلة لمطالب ترامب“.

وتقضي سياسة الحكومة الفرنسية برفض استعادة المقاتلين وزوجاتهم رفضًا قاطعًا، وقد أشار إليهم وزير الخارجية ”جان إيف لو دريان“ باعتبارهم ”أعداء“ الأمة الذين يجب أن يمثلوا أمام العدالة، سواء في سوريا أو العراق.

لكن وزير الداخلية كريستوف كاستانير أعلن أواخر يناير/ كانون الثاني، أن انسحاب الولايات المتحدة من سوريا أجبر فرنسا على الاستعداد لعودة عشرات المتشددين الفرنسيين الذين تحتجزهم سلطات كردية مدعومة من واشنطن.

وتحاول باريس بالفعل إعادة القصّر على أساس مبدأ كل حالة على حدة.

وتقول مصادر عسكرية ودبلوماسية إن قوات سوريا الديمقراطية، التي يهيمن عليها الأكراد، تحتجز نحو 150 مواطنًا فرنسيًا في شمال شرق سوريا بينهم 50 بالغًا.

وردت ألمانيا أيضًا بفتور على مطالب ترامب، وقالت إنها لا يمكن أن تستعيد مقاتلي التنظيم إلا بعد زيارات قنصلية.