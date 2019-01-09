انتقادات لاذعة لرئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم عقب جدال داخل البرلمان

تعرض رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم لهجمة شرسة وانتقادات لاذعة من قبل عدد من النواب ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب سجال دار بينه وبين النائب شعيب المويزري داخل قبة البرلمان، الأمر الذي أثار حفيظة المتابعين تجاه أسلوب الغانم.

وثار السجال بين الغانم والمويزري والذي لا يعد الأول بينهما، عقب احتجاج المويزري على عدم إدراج رسائله على جدول أعمال المجلس في جلسة يوم أمس الثلاثاء، الأمر الذي تطور إلى سجال بينه وبين الرئيس الغانم، والتلفظ بألفاظ اعتبرها البعض “غير ملائمة”.

وقال الغانم للنائب المويزري عقب سجال إن “استخدام الأسلوب الواطي سهل مطالبًا إياه بالجلوس ليضيف أعلى ما بخيلك اركبه انت ومعزبك”، الأمر الذي فتح نيران الانتقادات تجاه الأسلوب الذي اتبعه الغانم في نقاشه مع النائب المويزري.

وانتقد النائب محمد براك المطير ما دار من سجال داخل قبة البرلمان، حيث قال “من رأى وسمع ما حصل اليوم في المجلس.. سيعلم أن السلطة والحكومة لم تحسن الاختيار.. للأسف وضعت ثقتها بسفيه”.

من رأى وسمع ما حصل اليوم في المجلس.. سيعلم ان السلطة والحكومة لم تحسن الاختيار.. للاسف وضعت ثقتها بسفيه. — محمد براك المطير (@MBALMUTAIR) January 8, 2019

وعلق المحامي يوسف الغربللي على أسلوب الغانم واصفًا إياه بـ “عدم المحترم”، قائلًا “مع الأسف بأن يكون هذا الشخص هو رئيس مجلس الأمة، الأمة التي كانت تريد رجال دولة حقيقيين يشرعون للشعب القوانين ويراقبون الحكومة وفسادها ودمارها للبلد فالينظر أهل الكويت إلى رئيس مجلسهم الذي لم يحترم أهل الكويت ولم يحترم الدستور ولا حتى قبة عبدالله السالم”.

⛔️????????مع الاسف بان يكون هذا الشخص هو رئيس مجلس الامة❗️ الامة التي كانت تريد رجال دولة حقيقيون يشرعون للشعب القوانين ويراقبون الحكومة وفسادها ودمارها للبلد❗️ فالينظر اهل الكويت الى رئيس مجلسهم الذي لم يحترم اهل الكويت ولم يحترم الدستور ولا حتى قبة عبدالله السالم❗️#يجب_حل_المجلس pic.twitter.com/43i3lK0yEO — المحامي/ يوسُف الغربللي (@10_gharabally) January 8, 2019

وقالت الناشطة الكويتية المعروفة لطيفة الرزيحان “يا فرعون من فرعنك قال مالقيت احد يردني على ناخبي الدائرة الثانية اعادة الحسابات”.

يا فرعون من فرعنك قال مالقيت احد يردني على ناخبي الدائرة الثانية اعادة الحسابات https://t.co/A39ve834h8 — لطيفه الرزيحان (@latefaalruzihan) January 8, 2019

وأعاد الكاتب والصحفي ناصر الحسيني عبارات الغانم مستنكرًا أسلوبه، معلقًا “اتحداك … واعلى ما في خليك اركبه .. وقول لمعزبك لو يجيب الف ما يقدر علي … هذا أسلوب رئيس مجلس الأمة .. إذن ماذا تركنا لطلبة المدارس ؟”.!!!

اتحداك … واعلى ما في خليك اركبه .. وقول لمعزبك لو يجيب الف ما يقدر علي … هذا اسلوب رئيس مجلس الامه .. اذن ماذا تركنا لطلبه المدارس ؟!!! pic.twitter.com/SuuNzcP0Ag — ناصر الحسيني (@nsalhusseini) January 8, 2019

ولا تعد الانتقادات للغانم الأولى من نوعها، فقد تعرض سابقًا لعدة انتقادات على خلفية قضايا وتصريحات مثيرة، منها رفعه قضية ضد الناشطة لطيفة الرزيحان بسبب “انتقادها له”، إضافة إلى حديثه المثير قبل أشهر حول ما عرف بـ “شقة لندن”، وقضايا أخرى جعلته عرضةً للانتقادات.