الإمارات: لا تغيير في إجراءات مقاطعة قطر

قالت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في دولة الإمارات إن تعميمها المتعلق بآلية قطع العلاقات في المنافذ البحرية مع قطر، لم يغير أيًّا من الإجراءات السابقة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية ”وام“.

وأوضحت الهيئة، أن التعميم الأخير لا يعدو عن كونه تعميمًا إداريًّا يصدر بين الحين والآخر لتأكيد الإجراءات، وأنها تسير وفقًا للقرارات المعتمدة.

وأكدت الهيئة – في بيان لها – أن ما تناولته وسائل إعلام بخصوص استيراد البضائع من قطر والتصدير إليها لم يكن دقيقًا، وخضع لتفسيرات ليست بمحلها.

كما أكدت أن مقتضيات المقاطعة الاقتصادية بخصوص المنافذ البحرية لم يطرأ عليها أي تغيير، وستقوم الهيئة بهذا الصدد بإرسال توضيح للموانئ والمنافذ البحرية بالبلاد.