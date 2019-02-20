الإمارات تُحدّث إجراءات ”العقوبات“ البحرية المفروضة على قطر

أشار تعمم من الموانئ، جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن دولة الإمارات العربية أصدرت تحديثًا للعقوبات البحرية المفروضة على قطر، في إطار مقاطعة سياسية واقتصادية للدوحة ما زالت مستمرة.

وألغى تعميم من موانئ أبوظبي مؤرخ في 12 فبراير شباط، تعليمات سابقة كانت تحظر الشحنات ذات المنشأ القطري من دخول موانئ الإمارات ومياهها الإقليمية، والشحنات ذات المنشأ الإماراتي إلى قطر.

وأبقى التعميم حظرًا على السفن التي ترفع علم قطر، والمملوكة لشركات شحن قطرية أو مواطنين قطريين.

وأوضح التعميم أنه يستنثى من القرار ”حالات الطوارئ والإنقاذ المختصة في السلامة والحماية البحرية“.

وأبلغ مصدر في القطاع رويترز أن التعميم ينطبق على جميع الموانئ في دولة الإمارات. ولم يتسنَ على الفور الاتصال بالسلطات الحكومية في البلدين الخليجيين للحصول على تعقيب.

ولم يصدر بعد أي تعليق إماراتي رسمي بشأن هذا التعميم، غير أنه لا تلوح في الأفق أي بادرة لحل أزمة قطر، وقبل يومين قال وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات أنور قرقاش، إن هذه الأزمة تتراجع في سلم اهتمامات الدولة.