قطر تعلن المشاركة في التمرين العسكري ”درع الجزيرة 10“ في السعودية

أعلنت قطر، الأربعاء، المشاركة بتمرين ”درع الجزيرة 10″ والذي يقام في المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 20 فبراير إلى 12 مارس 2019.

وقالت وزارة الدفاع القطرية، في بيان نشرته عبر حسابها على تويتر:“وصلت القوة القطرية المشاركة بدرع الجزيرة 10 إلى قاعدة الملك عبد العزيز الجوية في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية الشقيقة للمشاركة في التمرين خلال الفترة من 20 فبراير إلى 12 مارس 2019″.

وكانت قطر أعلنت، في أبريل من العام الماضي، مشاركتها بفعاليات تمرين ”درع الخليج المشترك 1“ الذي جرى شرق السعودية على مدار شهر بمشاركة 24 دولة.

والعام الماضي قالت مصادر خليجية لـ“إرم نيوز“ إن مثل هذه المشاركة القطرية روتينية، وتأتي ضمن عضويتها في لجان مجلس التعاون الخليجي، ولا علاقة لها بأي تغيّر في المواقف بشأن أزمة المقاطعة.

وأوضحت أن هذه المشاركة شبيهة بالمشاركات القطرية في القمة العربية بالظهران، والحضور المشترك لقمة مجلس التعاون الخليجي، من قِبل قطر، وممثلين عن الدول المقاطعة.